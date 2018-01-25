Kadın girişimciler, 2018 yılındaki hedefleri için toplandı

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi tarafından düzenlenen 2018 yılının ilk toplantısına katıldı. Taraflar bu yıla dair çalışmaların planlanması ve ortaklaşa yürütülebilecek projelere yönelik fikir alışverişinde bulundu.

TOBB Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi, 2018 yılının ilk toplantısını, DTO Toplantı Salonu’nda yaptı. İcra Komitesi Başkanı Semra Akça Acar ile kurul icra komitesi üyeleri, 2018’de neler yapılabileceğini konuştu. İcra komitesi üyeleri, konuklarına yurt içi ve yurtdışında düzenlenen fuarlarda Denizli’yi kapsamlı olarak tanıtmak istediklerini söyledi. Ayrıca, il merkezi ile ilçelerde üretilen el emeği ürünleri sergileyerek, yöre ekonomisine katkı sağlayabileceklerini dile getirdi.

DTO olarak girişimciliği desteklerini ifade eden Başkan Erdoğan, “Gerek kadın girişimcilerimizden gerekse genç girişimcilerimizden gelen talepleri, her zaman olumlu yanıtladık; bundan sonra da olumlu karşılamaya ve destek olmaya devam edeceğiz. ‘Girişimcilik’ demek, ülke ekonomisine katkı koymak adına harekete geçmek demektir. Bu bilinçle, Denizli Ticaret Odası olarak da girişimcilik kursları düzenliyoruz. Geçen yıl bu kurslardan 1300 kişi sertifika aldı. Bu girişimcilerimiz, işyerlerini açtıklarında işçilikten işveren konumuna geçiyor. Ülke ekonomisine ve istihdama direkt katkı sağlıyor” dedi.

TOBB Denizli İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Semra Akça Acar, kadın girişimciliği desteklemek amacıyla hareket ettiklerini hatırlattı. Acar, “Denizli’mizde yaşayan kadın girişimcileri bir arada tutup onlara yön gösterici olmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda gerçekleştirdiğimiz bazı projelerimiz vardı. Bu yıl daha fazlasını yapmak istiyoruz. Bizi kırmayıp toplantımıza katılan ve bizi dinleyip fikirlerini de bizimle paylaşan değerli başkanımız Uğur Erdoğan’a teşekkür ediyoruz. Bizlere her zaman Denizli Ticaret Odası’nın gücünün yanımızda olduğunu hissettiriyorsunuz” diye konuştu.