Jandarma motosiklet sürücülerini uyardı

Denizli’de Jandarma görevlileri, motosiklet sürücülerini kazalara karşı uyardı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, motosiklet kazalarının yoğun yaşandığı Acıpayam, Çameli ve Serinhisar ilçelerinin analizlerini çıkardı. Jandarma, son beş yıl içerisinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı bin 24 motosiklet kazası tek tek inceledi. Bu kazalarda 24 motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği ve ölenlerin 13’ünün ise Acıpayam bölgesinde olduğu tespit edildi.

Analiz sonuçlarını değerlendiren Denizli İl Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü görevlileri motosiklet sürücülerine yönelik uyarılarda bulundu. Sürücülerin kask takma oranının artırılması, motosikletlerin trafikte görünürlüğünün sağlanması, güvenli sürüş bilinci kazandırılması konularında bilgiler verildi.