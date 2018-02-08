Galeriler Videolar Yazarlar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 12°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115085
ALTIN
161.259
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.3540
EURO
4.6827

Jandarma motosiklet sürücülerini uyardı

Denizli’de Jandarma görevlileri, motosiklet sürücülerini kazalara karşı uyardı.Denizli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, motosiklet kazalarının yoğun yaşandığı Acıpayam, Çameli ve Serinhisar ilçelerinin analizlerini...

Jandarma motosiklet sürücülerini uyardı

Denizli’de Jandarma görevlileri, motosiklet sürücülerini kazalara karşı uyardı.Denizli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, motosiklet kazalarının yoğun yaşandığı Acıpayam, Çameli ve Serinhisar ilçelerinin analizlerini...

08 Şubat 2018 Perşembe 16:42
Jandarma motosiklet sürücülerini uyardı

Denizli’de Jandarma görevlileri, motosiklet sürücülerini kazalara karşı uyardı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, motosiklet kazalarının yoğun yaşandığı Acıpayam, Çameli ve Serinhisar ilçelerinin analizlerini çıkardı. Jandarma, son beş yıl içerisinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı bin 24 motosiklet kazası tek tek inceledi. Bu kazalarda 24 motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği ve ölenlerin 13’ünün ise Acıpayam bölgesinde olduğu tespit edildi.

Analiz sonuçlarını değerlendiren Denizli İl Jandarma Trafik Şube Müdürlüğü görevlileri motosiklet sürücülerine yönelik uyarılarda bulundu. Sürücülerin kask takma oranının artırılması, motosikletlerin trafikte görünürlüğünün sağlanması, güvenli sürüş bilinci kazandırılması konularında bilgiler verildi.
Son Güncelleme: 08.02.2018 18:14
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çivril’de vatandaşların yetersiz alt yapı eylemi
Çivril’de vatandaşların yetersiz alt yapı eylemi
DTO Denizli’nin 2017 ekonomik verilerini açıkladı:
DTO Denizli’nin 2017 ekonomik verilerini açıkladı:
Fabrika işçilerine kanser semineri
Fabrika işçilerine kanser semineri

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim