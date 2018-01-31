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Fabrika işçilerine kanser semineri

Denizli’de faaliyet gösteren bir fabrikada, işçilere kanser haftası kapsamında ‘mide ve kalın bağırsak tümörü’ konulu bir seminer verildi.Denizli Özel Cerrahi Hastanesi tarafından kanser haftası kapsamında, fabrika işçilerine seminer...

Fabrika işçilerine kanser semineri

Denizli’de faaliyet gösteren bir fabrikada, işçilere kanser haftası kapsamında ‘mide ve kalın bağırsak tümörü’ konulu bir seminer verildi.Denizli Özel Cerrahi Hastanesi tarafından kanser haftası kapsamında, fabrika işçilerine seminer...

31 Ocak 2018 Çarşamba 18:42
Fabrika işçilerine kanser semineri

Denizli’de faaliyet gösteren bir fabrikada, işçilere kanser haftası kapsamında ‘mide ve kalın bağırsak tümörü’ konulu bir seminer verildi.

Denizli Özel Cerrahi Hastanesi tarafından kanser haftası kapsamında, fabrika işçilerine seminer verildi. Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi’nde faaliyet gösteren fabrikanın toplantı salonunda yapılan semir, Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Umut Faydacı tarafından verildi. İşçilere ve diğer çalışanlara yönelik kanser haftası kapsamında ‘Mide ve Kalın Bağırsak Tümörü’ konulu seminer verildi. Seminerde, mide kanserinin ilk sıralarda yer aldığını belirten Dr. Faydacı, en büyük riskin beslenme alışkanlıklarından kaynaklandığını belirtti. Yeme, içme ve sıcak içeceklere dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Faydacı, kanser ve mide tümöründe erken tanının çok önemli olduğunu söyledi.

Seminerin ardından katılımcılara plaket verildi.
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