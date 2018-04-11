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Erkan Öz hedef büyüttü

Denizli’nin Çivril İlçesi’nde ikamet eden Kick Boks sporcusu Özkan Öz, Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda Çivril Belediyesi sponsorluğunda ringe çıkacak. Öz’ün hedefinde ise dünya şampiyonasına katılma vizesi var.Denizli’nin Çivril...

Erkan Öz hedef büyüttü

Denizli’nin Çivril İlçesi’nde ikamet eden Kick Boks sporcusu Özkan Öz, Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda Çivril Belediyesi sponsorluğunda ringe çıkacak. Öz’ün hedefinde ise dünya şampiyonasına katılma vizesi var.Denizli’nin Çivril...

11 Nisan 2018 Çarşamba 17:26
Erkan Öz hedef büyüttü

Denizli’nin Çivril İlçesi’nde ikamet eden Kick Boks sporcusu Özkan Öz, Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda Çivril Belediyesi sponsorluğunda ringe çıkacak. Öz’ün hedefinde ise dünya şampiyonasına katılma vizesi var.

Denizli’nin Çivril İlçesi Ömer Köy Mahallesinde ikamet eden Kick Boks sporcusu Özkan Öz, Çivril Belediyesi destekleriyle Antalya’da düzenlenen 3. Uluslararası Alperen Atabay Türkiye Açık Kick Light şampiyonasında bronz madalya kazandı. 34 ülkeden 3 bin civarı sporcunun katıldığı turnuvayada Çivril Belediyesini temsil ettiğini söyleyen Öz, " Amatör geçmişimde ve derecelerimden dolayı federasyonun kabul etmesiyle birlikte Türkiye Kick Boks maçını yapmaya hak kazandım. Desteklerinden dolayı Çivril Belediye Başkanı Dr. Gürcan Güven ve ekibine teşekkür ederim" dedi.

Çivril Belediye Başkanı Dr. Gürcan Güven ise desteklerinin süreceğini belirterek "Sporcumuz Özkan Öz önceki yıllarda yapılan turnuvalarda da birincilikleri bulunmaktadır. İlçemizin onur kaynağı olan sporcumuz Özkan Öz haziran ayı içerisinde Elazığ’da yapılacak olan Türkiye Kick Boks şampiyonasında ilçemizi temsil edecektir.Desteğimiz her zaman onunla olacaktır, tüm Çivril olarak sporcularımızın her zaman arkasındayız " dedi
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