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Eğitim Bir-Sen Şubesi üyelerini ‘Şube Müdürlüğü’ sınavına hazırlayacak

Eğitim-Bir-Sen Denizli 1 Nolu Şubesi, 1 Nisanda yapılacak olan ‘Şube Müdürlüğü’ sınavı için kitap hazırlatıp, yapılacak olan kurs programının hazırlıklarını tamamladı.Eğitim-Bir-Sen Denizli 1 Nolu Şube Başkan Vekili Feridun Sarıkavak,...

Eğitim Bir-Sen Şubesi üyelerini ‘Şube Müdürlüğü’ sınavına hazırlayacak

Eğitim-Bir-Sen Denizli 1 Nolu Şubesi, 1 Nisanda yapılacak olan ‘Şube Müdürlüğü’ sınavı için kitap hazırlatıp, yapılacak olan kurs programının hazırlıklarını tamamladı.Eğitim-Bir-Sen Denizli 1 Nolu Şube Başkan Vekili Feridun Sarıkavak,...

17 Şubat 2018 Cumartesi 15:17
Eğitim Bir-Sen Şubesi üyelerini ‘Şube Müdürlüğü’ sınavına hazırlayacak

Eğitim-Bir-Sen Denizli 1 Nolu Şubesi, 1 Nisanda yapılacak olan ‘Şube Müdürlüğü’ sınavı için kitap hazırlatıp, yapılacak olan kurs programının hazırlıklarını tamamladı.

Eğitim-Bir-Sen Denizli 1 Nolu Şube Başkan Vekili Feridun Sarıkavak, üyelerin mesleklerini icra ettikleri her aşamada ihtiyaç duydukları bilgi ve doküman desteğini vermek, kariyer yolculuklarında onların yanında olmak, dayanışma esasıyla hareket eden bir sendikacılık anlayışları olduğunu ifade etti. Sarıkavak, “üyelerimizi bugüne kadar yalnız bırakmadık başta yayın desteği olmak üzere, kurs, uzaktan eğitim ve deneme sınavlarıyla hep destekledik, yanında olduk. Örgütlü birliktelik içinde olmanın kendi içerisinde hepimiz için kısa ve uzun vadede birçok yararları olduğunu dünden bugüne hepimiz tecrübe ettik. Örgütlü gücü üyelerinin avantajına dönüştürme ilkesiyle hareket ederek, geçmiş yıllarda yapılan ‘Müdür ve Müdür Yardımcılığı, Şube Müdürlüğü ve Görevde Yükselme’ sınavlarında olduğu gibi bu sınavda da üyelerimizin hazırlık sürecini en etkili şekilde değerlendirmelerine yardımcı olmak amacıyla, sınavın kapsamına uygun olarak bu kaynak kitabı hazırlattık. Ayrıca 19 Mayıs İlkokulunda başlayacak olan kurs programı, 26 Şubat Pazartesi günü başlayıp 23 Mart Cuma günü sona erecektir” dedi.
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