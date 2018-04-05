DTO’da 2. Erdoğan dönemi

Denizli Ticaret Odası’nın (DTO) yapılan genel kurulu sonrası mevcut Başkan Uğur Erdoğan, yeniden başkanlığı seçilerek güven tazeledi.

Denizli Ticaret Odası Meclisi üyeleri, eksiksiz katılım sağladıkları organ seçimlerinde Uğur Erdoğan’ı yeniden başkan seçti. Erdoğan, 18 aylık başkanlık döneminin ardından bu kez olağan seçime giderek güven tazeledi. Başkan Erdoğan, yeniden yönetim kurulu başkanı olarak seçilmesinin ardından bir açıklama yaparak üyelere teşekkür etti. Erdoğan, “Üyelerimiz bizlere güvenerek yeniden görevlendirdi. Bizler, ilimizin ve ülkemizin menfaatlerini ön planda tutarak kaldığımız yerden çalışmaya devam edeceğiz. Seçimlerin kaybedeni yok; sonuç olarak Denizli’miz kazandı. Meclis üyelerimizin seçime yüzde yüz katılım sağlaması ve oylarıyla yüzde yüz güvendiklerini tescil etmeleri bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Hayırlı olsun. Ekibimizle yaptığımız çalışmalar, takdir gördü ve yeniden seçildik. Sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ederek, ilimiz ve ülkemiz için projeler üretmeye devam edeceğiz. Seçimlerde kaybeden yok Denizli’miz kazandı. Bizlere güvenerek oy veren üyelerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam etsinler” dedi.

Meclis üyeleri, DTO fuaye alanına kurulan üç sandık ile üç kabinde tercihlerini ortaya koydu. 76 isim, Yönetim Kurulu ve Başkanı başta olmak üzere Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) delegeleri ile disiplin kurulu üyelerini seçti.