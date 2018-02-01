DTO Denizli’nin 2017 ekonomik verilerini açıkladı:

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan “2017 yılında ihracatımız yüzde 10.87 oranında artışla, 3 milyar 67 milyon 303 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılı sonunda 9 bin 505 olan karşılıksız çek adedi, 2017’de önceki yıla göre yüzde 56.76 oranında azalarak 4 bin 110’a inmiştir” dedi.

DTO Meclisi, 2018’in ilk toplantısını gerçekleştirirken, DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Ocak ayı meclis toplantısında, üyelere son bir aylık çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Erdoğan ayrıca 2018’in ilk ayındaki gelişmeler ışığında bu yıla dair öngörülerini dile getirdi. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, Türkiye’nin 2017’de beklentilerin üzerinde büyüme sağladığını anımsattı. Buradan hareketle 2018’in daha da iyi geçeceğine dair umutlarının arttığını vurguladı. Başkan Erdoğan, “Büyümenin artık sağlam temellere oturduğu anlaşılıyor. Sanayi ve ihracattaki iyileşme, iş dünyasında 2018’e dair umutları artırdı. TÜİK’in Kasım 2017 verilerine göre, sanayi üretimi yıllık yüzde 7 yükseldi. Özellikle imalat sanayindeki büyümenin yüzde 7,1 oranında gerçekleşmesi, önümüzdeki döneme dair iyimser yaklaşımları pekiştirdi” dedi.

2017 yılında ekonomide beklentilerin üzerinde büyüme sağlanmasına rağmen, işsizlik oranındaki gerilemenin buna göre düşük kaldığını da kaydeden Başkan Erdoğan, “İşsizlik oranında görülen direncin nedenleri arasında işgücüne katılacakların oranındaki hızlı artış etkili. Öte yandan, işgücüne katılım oranının da yükselmesi, daha sağlıklı bir yapıya dönüşün işareti sayılmalı” diye konuştu.

“İhracatta 1 milyar 130 milyon 155 bin dolar ile hazır giyim-konfeksiyon ilk sırada”

Denizli’nin ihracat ve ithalat verilerini de açıklayan Başkan Erdoğan açıklamasını şöyle sürdürdü:

“İhracatımız, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.87 oranında artışla, 3 milyar 67 milyon 303 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. 2017 Aralık ayı sonu itibarıyla en fazla ihracat yapan ülkeler, 387 milyon 143 bin dolar ile İngiltere, 339 milyon 230 bin dolar ile Almanya, 257 milyon 15 bin dolar ile Amerika Birleşik Devletleri olarak sıralandı. 2017 Aralık ayı sonu itibarıyla 12 aylık dönemde en fazla ihracat edilen ürünlere baktığımızda ise, 1 milyar 130 milyon 155 bin dolar ile hazır giyim-konfeksiyon ilk sırada. 460 milyon 871 bin dolar ile elektrik-elektronik ve hizmetler ikinci sırada. 338 milyon 584 bin dolar ile demir ve demir dışı metalleri de üçüncü. 2017 Kasım ayı sonu itibarıyla ithalat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.94 oranında artışla 1 milyar 829 milyon 249 bin dolara ulaştı.”

“2017 yılında, Denizli’de 29 yabancı sermayeli şirket kuruldu”

Başkan Erdoğan, üyelerle Denizli’nin istihdamı, yatırım teşvikleri, marka patent başvuruları ve karşılıksız çekleri hakkındaki güncel verileri de paylaştı. Karşılıksız çeklerdeki iyileşme ile yabancı yatırımlardaki artışa dikkat çekti. Erdoğan, “2017 Ekim ayı sonu itibarıyla, Denizli’de 4/a kapsamındaki istihdam geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10.68 oranında artarak, 228 bin 979 kişi olarak kayıt altına alınmıştır. 2017 yılında ilimize 120 adet yatırım teşvik belgesi verilmiştir. Bir önceki yıla göre artış oranı yüzde 21’dir. Bunun tutar bazındaki değeri ise, 1 milyar 117 milyon Türk Lirası’dır. Bir önceki yıla göre yüzde 110 artış kaydedilmiştir. Bu teşviklerin 42 adedi enerji, 41 adedi imalat, 27 adedi hizmetler, 10 adedi de madencilik faaliyetleri için verilmiştir. Teşvikler, bir önceki yıla göre yüzde 84 artışla bin 841 kişilik istihdam sağlamıştır. 2017’de Türk Patent Enstitüsü’ne, bin 548 adet marka başvurusu, 38 adet faydalı model başvurusu, 396 adet endüstriyel tasarım başvurusu, 37 adet de patent başvurusu yapılmıştır. 2016 yılı sonunda 9 bin 505 olan karşılıksız çek adedi, 2017 yılının sonunda önceki yıla göre yüzde 56.76 oranında azalarak 4 bin 110’a inmiştir. 2017 yılında, Denizli’de 29 yabancı sermayeli şirket kurulmuştur. Bu şirketlerin 25’i limited şirket, 4 adedi ise anonim şirket statüsündedir. 2017 yılında limited şirketler aracılığıyla gelen yabancı sermaye yüzde 70.67 artış ile 4 milyon 798 bin 600 TL, anonim şirket aracılığıyla gelen yabancı sermaye ise yüzde 16.95 artış ile 347 bin 500 TL’dir” diye konuştu.

“Tasarım merkezi sayısıyla, Denizli ülkede 2. sırada”

Türkiye’de kurulan 779 AR-GE merkezinden 7’sinin Denizli’de faaliyet gösterdiğini hatırlatan Erdoğan, “Denizli, bu alanda iller arasında 16’ncı sıradadır. Bu AR-GE merkezlerinin, 5 adedi tekstil, 2 adedi ise kağıt ve kağıt ürünlerinde faaliyet göstermektedir. Ülkemizdeki 145 tasarım merkezinden 21’i, Denizli’dedir. Denizli bu alanda ise, 50 tasarım merkezinin bulunduğu İstanbul’un ardından 2’nci sıradadır” dedi.