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DEYEF fuarı sona erdi

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 15-18 Mart 2018 tarihleri arasında Denizli 1. Emlak ve Yapı Endüstri Fuarı’nın (DEYEF) sona erdiğini belirterek, bu tür fuarların kentte daha fazla yapılması için çaba gösterdiklerini kaydetti.EGS...

DEYEF fuarı sona erdi

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 15-18 Mart 2018 tarihleri arasında Denizli 1. Emlak ve Yapı Endüstri Fuarı’nın (DEYEF) sona erdiğini belirterek, bu tür fuarların kentte daha fazla yapılması için çaba gösterdiklerini kaydetti.EGS...

20 Mart 2018 Salı 16:33
DEYEF fuarı sona erdi

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 15-18 Mart 2018 tarihleri arasında Denizli 1. Emlak ve Yapı Endüstri Fuarı’nın (DEYEF) sona erdiğini belirterek, bu tür fuarların kentte daha fazla yapılması için çaba gösterdiklerini kaydetti.

EGS Denizli Kongre ve Kültür Merkezindeki fuarda, ev ve ofis projeleri, yapı ve inşaat malzemeleri, nalbur ve hırdavat ürünleri, banyo ve mutfak ürünleri, akıllı ev teknolojileri ve dekor ürünleri gibi proje, ürün ve teknolojilerin sergilendi. 68 katılımcı firmanın yer aldığı fuarı, yaklaşık 17 bin kişi ziyaret etti. Fuarı gerçekleştiren firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hızarcıoğlu ve şirket yönetim kurulu üyesi Murat Çoban, fuarın tamamlanmasının ardından Başkan Erdoğan’ı ziyaret etti. Başkan Erdoğan ziyarette yaptığı açıklamada geçtiğimiz ay Almanya’nın Berlin kentinde düzenlenen Bautec Berlin 2018 Uluslararası Yapı ve İnşaat Teknolojileri Fuarı’nı ziyaret ettiğini belirterek, “İki fuarı kıyasladığımda açıkçası Denizli’de düzenlenen fuarın Bautec’ten daha düzenli ve gösterişli olduğunu gördüm, stant tasarımları harikaydı. İlimizde ilk kez düzenlenen bu fuarın, önümüzdeki yıllarda emlak ve yapı endüstri alanında iddialı hale gelebileceğini söyleyebiliriz. Denizli Ticaret Odası olarak fuarların ilimizde daha fazla düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.
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