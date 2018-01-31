Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119529
ALTIN
161.980
DOLAR
3.7532
STERLİN
5.3343
EURO
4.6682

Denizli’de uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Denizli’de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 700 gram metanfetamin isimli sentetik uyuşturucu ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 7 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, operasyon Sarayköy İlçesine bağlı...

Denizli’de uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Denizli’de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 700 gram metanfetamin isimli sentetik uyuşturucu ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 7 kişi tutuklandı.Alınan bilgiye göre, operasyon Sarayköy İlçesine bağlı...

31 Ocak 2018 Çarşamba 18:52
Denizli’de uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Denizli’de jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 700 gram metanfetamin isimli sentetik uyuşturucu ile 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 7 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, operasyon Sarayköy İlçesine bağlı Karataş Mahallesi’nde gerçekleştirildi. İl dışından uyuşturucu madde getirilerek Denizli’de piyasaya sürüleceği bilgisini alan jandarma ekipleri harekete geçti. 2 aracı takibe alan ekipleri şahısların üstünde ve araçlarda arama yaptı. Aramalarda 700 gram metanfetamin isimli sentetik uyuşturucu ile 2 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca ile 9 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 7 kişi ise sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fabrika işçilerine kanser semineri
Fabrika işçilerine kanser semineri
Kadın girişimciler, 2018 yılındaki hedefleri için toplandı
Kadın girişimciler, 2018 yılındaki hedefleri için toplandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim