Denizli Ticaret Odası (DTO) tarafından “Denizli’de Teknik Tekstille Dönüşüm Yol Haritası Çalıştayı” yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı 2 odadan biri olarak Avrupa Birliği’nden (AB) 3 milyon Euro’luk hibe desteği almaya hak kazanan DTO’nun, Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm Projesi’nin ikinci adımı da atıldı. Denizli’de en büyük bütçeli hibe destek programı olarak tarihe geçen projenin çalıştayı büyük ilgi gördü. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanları ile iş adamlarının yer aldığı etkinlikte, 9 Eylül ve Pamukkale Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümlerinin Öğretim Üyeleri teknik tekstille ilgili sunumlar yaptı. Ardından da Denizli’de Teknik Tekstille Dönüşüm projesinin yol haritası belirlendi. Etkinliğe DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ile Başkan Yardımcısı İmran Eraslan’ın yanı sıra firmalarını temsilen BASİAD Başkanı Selim Kasapoğlu ile DETGİS Başkanı Mustafa Koltuksuz, ilgili firmaların temsilcileri, DTO Meclisi ile Yönetim Kurulu üyeleri, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanları ile 9 Eylül ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) öğretim üyeleri katıldı.

Çalıştayın açış konuşmasını yapan Başkan Erdoğan, teknik tekstil ile odalarının AB’den 3 milyon Euro’luk destek alan projelerinin önemine değindi. Başkan Erdoğan, tekstil ve konfeksiyonun, Türkiye’de istihdam ile ihracatın lokomotifi niteliğinde önem arz ettiğine de dikkat çekti. Erdoğan, “DTO olarak bugün burada yapılanları çok önemsiyoruz. Yıllardır Denizli’de ‘Teknik tekstille ilgili neler yapmalı?’ diye hemen hemen her yerde bir şeyler konuşulur. Katma değeri yüksek ürünlere nasıl geçeriz? Tekstille ilgili gelişim ve değişimi nasıl yakalarız? Hep bunları konuştuk. Denizli’de ilk kez yaklaşık 15 milyon TL’lik bir bütçe ile AB’den destek alan hibe projemizin ilk adımlarını atıyoruz. Bundan sonra neler yapacağımızı, akademisyenlerimiz ve işin içinden gelen sanayicilerimizle değerlendireceğiz” dedi.

“Denizli bundan sonra Türkiye’de daha sık gündeme gelecektir”

Projenin çok önemli olduğuna ve Denizli’de bir ilkj olduğuna dikkat çeken Başkan Erdoğan, “Hem tutar bazında hem de içerik olarak. Ayrıca, TOBB’a bağlı Türkiye genelinde destek almaya hak kazanan iki odadan biri DTO oldu. Sivil toplum kuruluşları olarak bizim asli görevimiz bu tür organizasyonları yapmak ve bu tür girişimlerde bulunmak. Devletle vatandaşı buluşturmak kamu kurum, kuruluşları ile sorumlu olduğumuz kitle arasındaki ilişkileri en iyi üst düzeye getirmek. Bu çalıştayda bunlardan biri. Denizli bundan sonra bu tür projeleri ile Türkiye’de daha sık gündeme gelecektir ve şehrimizde üretim, istihdam ve ihracatı artırabilecek unsurları, destekleyerek teşvik edip harekete geçirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Amacımız odamıza üye şirketlere öncü olabilmek”

Başkan Erdoğan ayrıca Türkiye’de kurulan 795 AR-GE merkezi’nden 7’sinin Denizli de olduğunu hatırlattı. Denizlinin bu alanda kentler arasında 16. sırada bulunduğunu da ifade eden Erdoğan şunları söyledi:

“Bu AR-GE merkezlerinin, 5 adedi tekstil, 2 adedi ise kağıt ve kağıt ürünleri alanında faaliyet gösteriyor. Türkiye’deki 145 tasarım merkezinden 21’i de Denizlimizde. Denizli, İstanbul’dan sonra iller arasında 2. Sırada. Değerlendirmede, nüfusu baz aldığımızda ise ilk sıradayız. Geçen hafta Almanya’daydık. 50 firmamızdan oluşan bir heyetle, Bautec Berlin 2018Uluslararası Yapı ve İnşaat Teknolojileri Fuarı’nı ziyaret ettik. Orada da gördük ki; teknik tekstil kendi alanıyla sınırlı kalmayacak öyle ki inşaat sektöründe bile şimdiden yer edinmeye başladı. Amacımız odamıza üye şirketlere öncü olabilmek. Bu sayede, kendilerini ve sektörlerini geliştirmeleri için uygun ortamı sağlamak.”

Çalıştaya PAÜ Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Sema Palamutçu, Doçent Doktor Yüksel İkiz, Yardımcı Doçent Doktor Reyhan Keskin ile 9 Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. A. Merih Sarıışık, Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Aysun Akşit, Doçent Doktor Ümit Halis Erdoğan, Yardımcı Doçent Doktor Gökhan Erkan ve Yardımcı Doçent Doktor Bengi Kutlu katkı sağladı.