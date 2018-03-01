Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118111
ALTIN
160.380
DOLAR
3.8139
STERLİN
5.2511
EURO
4.6435

Denizli’de ‘Deprem Haftası’ etkinlikleri başlıyor

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) Denizli İl Müdürlüğü tarafından ‘Deprem Haftası’ etkinlikleri kapsamında 110 okulda temel afet bilincinin oluşturulması adına çeşitli eğitimler verileceği ve ayrıca alışveriş merkezlerinde de...

Denizli’de ‘Deprem Haftası’ etkinlikleri başlıyor

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) Denizli İl Müdürlüğü tarafından ‘Deprem Haftası’ etkinlikleri kapsamında 110 okulda temel afet bilincinin oluşturulması adına çeşitli eğitimler verileceği ve ayrıca alışveriş merkezlerinde de...

01 Mart 2018 Perşembe 16:05
Denizli’de ‘Deprem Haftası’ etkinlikleri başlıyor

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) Denizli İl Müdürlüğü tarafından ‘Deprem Haftası’ etkinlikleri kapsamında 110 okulda temel afet bilincinin oluşturulması adına çeşitli eğitimler verileceği ve ayrıca alışveriş merkezlerinde de bilgilendirmeler yapılacağı belirtildi.

AFAD Denizli İl Müdürlüğü görevlileri, toplumda deprem bilincini oluşturmak amacıyla her yıl düzenlenen ‘Deprem Haftası’ etkinlikleri kapsamında Vali Hasan Karahan’ı ziyaret etti. Ziyarete AFAD İl Müdürü Ali Etiz ile Arama Kurtarma Teknisyenleri ve müdürlüğün diğer görevlileri katıldı. Deprem Haftası dolayısıyla yapılan etkinlikler hakkında bilgiler veren Etiz, bütün ilçelerde toplamda 110 okulda temel afet bilinci eğitimleri, tahliye tatbikatları ve deprem tatbikatlarının devam edeceğini ifade etti. Etiz, “Halkımıza daha etkin ulaşılabilmesi için alışveriş merkezleri, halka açık pazar yerleri ve mahallelerimizde halkın bilinçlendirilmesine yönelik etkinliklere ve uygulamalı eğitim çalışmalarına süreklilik kazandırmış bulunmaktayız” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye’nin ilk ve tek İmam Hatip Fen Lisesi incelendi
Türkiye’nin ilk ve tek İmam Hatip Fen Lisesi incelendi
Çivril Devlet Hastanesi’nde ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporu’ verilebilecek
Çivril Devlet Hastanesi’nde ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporu’ verilebilecek
Denizli ihracatı 200 Milyon dolara ulaştı
Denizli ihracatı 200 Milyon dolara ulaştı

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim