Denizli’de ‘Deprem Haftası’ etkinlikleri başlıyor

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) Denizli İl Müdürlüğü tarafından ‘Deprem Haftası’ etkinlikleri kapsamında 110 okulda temel afet bilincinin oluşturulması adına çeşitli eğitimler verileceği ve ayrıca alışveriş merkezlerinde de bilgilendirmeler yapılacağı belirtildi.

AFAD Denizli İl Müdürlüğü görevlileri, toplumda deprem bilincini oluşturmak amacıyla her yıl düzenlenen ‘Deprem Haftası’ etkinlikleri kapsamında Vali Hasan Karahan’ı ziyaret etti. Ziyarete AFAD İl Müdürü Ali Etiz ile Arama Kurtarma Teknisyenleri ve müdürlüğün diğer görevlileri katıldı. Deprem Haftası dolayısıyla yapılan etkinlikler hakkında bilgiler veren Etiz, bütün ilçelerde toplamda 110 okulda temel afet bilinci eğitimleri, tahliye tatbikatları ve deprem tatbikatlarının devam edeceğini ifade etti. Etiz, “Halkımıza daha etkin ulaşılabilmesi için alışveriş merkezleri, halka açık pazar yerleri ve mahallelerimizde halkın bilinçlendirilmesine yönelik etkinliklere ve uygulamalı eğitim çalışmalarına süreklilik kazandırmış bulunmaktayız” dedi.