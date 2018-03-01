Denizli ihracatı 200 Milyon dolara ulaştı

Denizli ihracatı şubat ayında yüzde 13 artarak 200 milyon dolar oldu.

Denizli İhracatçılar Birliği tarafından yapılan açıklamada Denizli’de ihracat, şubat ayında yüzde 13 oranında artarak 200 milyon dolar oldu. Ocak-Şubat döneminde ise ihracat, çift haneli artış performansını sürdürerek yüzde 11 oranında arttı ve 408 milyon dolar oldu.

Şubat ayında TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 24 yükselişle 260 milyon dolar’a ulaştı. Ocak-Şubat döneminde ise ilimiz ihracatı yüzde 21 oranında arttı ve 521 milyon dolar olarak gerçekleşti. Denizli İhracatçılar Birliği, geçen sene ulaştığı ve kurulduğu günden bu yana en yüksek değer olan 2 milyar 450 milyon dolarlık ihracat rekorunu aşmayı hedefliyor.