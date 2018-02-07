Galeriler Videolar Yazarlar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116260
ALTIN
161.175
DOLAR
3.7829
STERLİN
5.2524
EURO
4.6679

Çivril’de vatandaşların yetersiz alt yapı eylemi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) tarafından bir firmaya ihale verilen alt yapı çalışmalarının yetersiz olduğunu ileri süren Çivril ilçesi Özdemirci mahallesi sakinleri, eylem yaptı, sorunlarına çare bulunmasını...

Çivril’de vatandaşların yetersiz alt yapı eylemi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) tarafından bir firmaya ihale verilen alt yapı çalışmalarının yetersiz olduğunu ileri süren Çivril ilçesi Özdemirci mahallesi sakinleri, eylem yaptı, sorunlarına çare bulunmasını...

07 Şubat 2018 Çarşamba 11:01
Çivril’de vatandaşların yetersiz alt yapı eylemi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) tarafından bir firmaya ihale verilen alt yapı çalışmalarının yetersiz olduğunu ileri süren Çivril ilçesi Özdemirci mahallesi sakinleri, eylem yaptı, sorunlarına çare bulunmasını istedi.

Denizli’nin Çivril ilçesi Özdemirci mahallesinde yapımı devam eden alt yapı çalışmalarına tepki gösteren mahalle sakinleri, bir araya gelerek eylem yaptı. Mahalle meydanında toplanan yaklaşık 60 kadın ve erkek Kanalizasyon işini yapan firmanın denetim olmadığı için çoğu yerde çalışma yapmadığını ileri sürdü. Bazı vatandaşlarda kanalizasyona atıklarının bağlantı yapılmadığı için sokağa akıtıldığını iddia etti.

CHP İlçe başkanı Ömer Köseoğlu ve Belediye meclis üyeleri mahalleye giderek yaşanan sorunlar ile ilgili vatandaşlarla bir araya geldiler. Mahalle meydanına toplanan yaklaşık 60 kadın ile görüşen CHP İlçe başkanı Ömer Köseoğlu yaşanan sıkıntı ile ilgili olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) ve yüklenici firmadan bilgi alacaklarını ve gerekli girişimleri yapacaklarını belirtti.

Kanalizasyon bağlantılarının yapılmadığını iddia eden bazı vatandaşlar atıkların sokaklara aktığını belirterek “kanalizasyonu yapanlar zemini kaya ve taş olan yerlerde bağlantı yapmıyor. Hat bile döşemiyor. Öyle olunca da bizim atıklarımız sokağa akıyor. Denetleyen yok. Şimdilerde kış ama havalar ısınınca bu sular kokacak sinek ve mikrop olacak. Firma çalışanlarına söyledik mi biz bu kadar yapıyoruz deyip konuyu kapatıyorlar” dedi.

İşi yapan yüklenici firmanın çalışanlarının akşamları kahvede birlikte oturduklarını belirten bazı vatandaşlarda “çalışanlar 3 – 4 aydır para alamadıklarını iddia ediyorlar. Korkarız bu adamlar bu işi bitirmeden para alamadık gerekçesi ile bitirmeden kaçıp gidecekler” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
DTO Denizli’nin 2017 ekonomik verilerini açıkladı:
DTO Denizli’nin 2017 ekonomik verilerini açıkladı:
Fabrika işçilerine kanser semineri
Fabrika işçilerine kanser semineri
Denizli’de uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı
Denizli’de uyuşturucu operasyonunda 7 kişi tutuklandı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim