Çivril’de vatandaşların yetersiz alt yapı eylemi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) tarafından bir firmaya ihale verilen alt yapı çalışmalarının yetersiz olduğunu ileri süren Çivril ilçesi Özdemirci mahallesi sakinleri, eylem yaptı, sorunlarına çare bulunmasını istedi.

Denizli’nin Çivril ilçesi Özdemirci mahallesinde yapımı devam eden alt yapı çalışmalarına tepki gösteren mahalle sakinleri, bir araya gelerek eylem yaptı. Mahalle meydanında toplanan yaklaşık 60 kadın ve erkek Kanalizasyon işini yapan firmanın denetim olmadığı için çoğu yerde çalışma yapmadığını ileri sürdü. Bazı vatandaşlarda kanalizasyona atıklarının bağlantı yapılmadığı için sokağa akıtıldığını iddia etti.

CHP İlçe başkanı Ömer Köseoğlu ve Belediye meclis üyeleri mahalleye giderek yaşanan sorunlar ile ilgili vatandaşlarla bir araya geldiler. Mahalle meydanına toplanan yaklaşık 60 kadın ile görüşen CHP İlçe başkanı Ömer Köseoğlu yaşanan sıkıntı ile ilgili olarak Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) ve yüklenici firmadan bilgi alacaklarını ve gerekli girişimleri yapacaklarını belirtti.

Kanalizasyon bağlantılarının yapılmadığını iddia eden bazı vatandaşlar atıkların sokaklara aktığını belirterek “kanalizasyonu yapanlar zemini kaya ve taş olan yerlerde bağlantı yapmıyor. Hat bile döşemiyor. Öyle olunca da bizim atıklarımız sokağa akıyor. Denetleyen yok. Şimdilerde kış ama havalar ısınınca bu sular kokacak sinek ve mikrop olacak. Firma çalışanlarına söyledik mi biz bu kadar yapıyoruz deyip konuyu kapatıyorlar” dedi.

İşi yapan yüklenici firmanın çalışanlarının akşamları kahvede birlikte oturduklarını belirten bazı vatandaşlarda “çalışanlar 3 – 4 aydır para alamadıklarını iddia ediyorlar. Korkarız bu adamlar bu işi bitirmeden para alamadık gerekçesi ile bitirmeden kaçıp gidecekler” dedi.