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Çivril Devlet Hastanesi’nde ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporu’ verilebilecek

Denizli İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Berna Öztürk, Çivril Devlet Hastanesi’nde ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nun verilmeye başlandığını söyledi.İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Berna Öztürk, Çivril Devlet Hastanesinde yeni bir uygulamanın...

Çivril Devlet Hastanesi’nde ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporu’ verilebilecek

Denizli İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Berna Öztürk, Çivril Devlet Hastanesi’nde ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nun verilmeye başlandığını söyledi.İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Berna Öztürk, Çivril Devlet Hastanesinde yeni bir uygulamanın...

01 Mart 2018 Perşembe 15:48
Çivril Devlet Hastanesi’nde ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporu’ verilebilecek

Denizli İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Berna Öztürk, Çivril Devlet Hastanesi’nde ‘Engelli Sağlık Kurulu Raporu’nun verilmeye başlandığını söyledi.

İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Berna Öztürk, Çivril Devlet Hastanesinde yeni bir uygulamanın hayata geçirildiğini ifade ederek, hastane bünyesinde oluşturulan heyetle birlikte özür oranı, maluliyet, vasi tayini, bakım hizmetleri gibi vatandaşların talepleri değerlendirilerek karara bağlanabileceğini kaydetti. Öztürk, “Sağlık Bakanlığı’yla yapılan görüşmeler sonunda hastaneye engelli sağlık kurulu raporu düzenleme yetkisi verildi. Her Perşembe hastanede oluşturulacak heyetle birlikte özürlülük ölçütü sınıflandırması, adli heyet, işe giriş, okul kaydı, vasi tayini, akli meleke kontrolü, huzurevine giriş gibi alanlarda rapor verilebilecek. Vatandaşlar mesai saatleri içerisinde heyet için hastaneye başvuruda bulunabilecekler. Tek bir hekimin yetkisi dışında kalan hususlarda veya mevzuat gereği sağlık kurulu raporu istenen durumlarda Çivril Devlet Hastanesi’nde rapor verilme yetkisi yoktu. Sağlık Bakanlığımıza rapor verilebilmesi için yaptığımız başvuru olumlu sonuçlandı. Bundan sonra her Perşembe günü hastanede oluşturulacak heyetle birlikte sağlık kurulu raporu verilebilecek. Hastalarımız merkezde bulunan hastanelere gelmeden rapor işlemlerini ilçelerinde kolayca halledebilecek, ilçe halkımıza hayırlı olsun.”

Öztürk ayrıca Denizli de, Engelli Sağlık Kurulu Heyet Raporu veren hastane sayısının 5’e çıktığını da sözlerine ekledi.
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