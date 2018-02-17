Buldan deve güreşlerine hazırlanıyor

Denizli’nin Buldan ilçesinde 11 Mart’ta Doğanköy arenasında yapılacak olan deve güreşlerinin çatımları yapıldı. Deve güreşinden sağlanacak gelir ile Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine alınacak olan tıbbi cihaz alımına katkı yapılacak.

Deve güreşleri için Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, Belediye Meclis üyeleri Yusuf Atlamaz ve Hacip Özcan, Doğanköy Mahallesi Muhtarı Ahmet Boynikar, Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Hamdi Topçu ve Fen İşleri Müdürü Adil Cabaroğlu ile deve sahipleri Habip Başişçi, Süleyman Aykaç, Mertcan Yiğitler’den oluşan tertip komitesi çalışmalarına hız verdi.

Amaçlarının deve güreşi sevenlere güzel müsabakalar izletmek olduğunu ifade eden Buldan Deve Güreşi Komitesi ve Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, çatımların develerin özelliklerine ve rakiplerin durumlarına göre yapıldığını belirtti. Başkan Gülbay, “Geçtiğimiz yıl yaptığımız güreş sezonun en iyi üçüncü güreşi seçilmişti. Bu yıl birinci olmayı istiyoruz. Buldan’ımıza da birincilik yakışır görüşündeyiz. Güreşlerimize 110 deve iştirak edecek ve cazgırlığı da arenaların duayenlerinden Halil Coşkun üstlenecek. Giriş fiyatlarını 15 TL olarak belirlediğimiz ve geliri ile Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanemizde kullanılacak tıbbi cihaz alımına katkı yapılacak olan güreşlerimize tüm halkımızı davet ediyoruz” dedi.