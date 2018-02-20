AKUT’tan gece ve gündüz enkaz arama tatbikatı

Denizli Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından 25 gönüllüye enkaz eğitimi verildi. Gece ve gündüz saatlerinde gerçekleştirilen eğitimlerde enkaza yaklaşma ve beton operasyonları yapıldı.

AKUT Denizli ekiplerince, AFAD Enkaz Eğitim alanı ve Manisa Sarıgöl’de gerçekleşen eğitimde 25 kişiye “Enkaza yaklaşma ve Beton Operasyonları 1” eğitimi verildi.

AKUT Denizli ve Sarıgöl Ekip Lideri Mehmet Zeybek, Eğitim ve Operasyon Sorumlusu Serdar Dinç’in yönetiminde gerçekleşen eğitimde gönüllülere malzeme tanıtımı, güvenlik prosedürleri, enkaza yaklaşma, malzemelerin güvenli kullanım şartları, sahada koordinasyon, beton kırma, metal kesme, tahkimat kurma, yaralı sabitleme ve yaralı tahliye konuları anlatıldı.

Eğitim sonrası gönüllülere “Olay Yönetim Merkezi” konusunda da bilgi verildi. AKUT’un Birleşmiş Milletler tarafından onaylanmış, uluslararası standartlarda arama kurtarma yapabilen ilk Türk ekibi olduğunu hatırlatan AKUT Denizli ve Sarıgöl Ekip Lideri Mehmet Zeybek "AKUT başarısını eğitimlerinden taviz vermemesine borçludur" dedi.

Eğitimin ardından gönüllülere azimli çabalarından dolayı teşekkürlerini sunan Zeybek, çalışmanın son derece verimli geçtiğini belirterek eğitimlere devam edeceklerini belirtti.