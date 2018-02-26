Denizlili İş adamları ile bir araya gelen AK Parti Ekonomi İşler Başkan Yardımcısı Ali Boğa, ihracat rekorlarının istikrar ile kırıldığına dikkat çekerek, "2 ayda, 3 ay, 5 ay, 6 ayda giden koalisyonlar döneminde genel müdürlük yapsaydım, , hiç bir şey yapamadan görevden alınırdım" dedi.

Denizli’de, AK Parti Ekonomi İşler Başkanlığı tarafından düzenlenen,’ 2019’a doğru Şehirlerin Ekonomik Beklentileri’, konulu forumda Denizlili İş adamları ile bir araya gelen AK Parti Ekonomi İşler Başkan Yardımcısı 24.dönem Muğla Milletvekili Ali Boğa, istikrar sayesinde ihracatta rekorlar kırıldığını söyledi. İhracat Genel Müdürlüğü dönemlerini hatırlatan ve o dönemde kırılan ihracat rekorlarının istikrar sayesinde olduğunu belirten Ali Boğa, 6 ay da biten koalisyon hükümetleri döneminde genel müdürlük yapması halinde ise, hiç bir şey yapılmadan, kendisinin de görevden alınacağını söyledi. Boğa "Bir çoğumuzun bildiği gibi ülkemizin bu noktaya gelen ekonomisinde, bende imkansızlıklar içerisinde köyden gidip, Türkiye ekonomisine hizmet etme fırsatı yakaladım. Sizlerin Ankara’ya verdiğiniz destek ile istikrar döneminde 6 yıl ihracatın 136’ya çıktığı dönemde, Allah bize o direksiyonda olmayı nasip etti. Çok şükür o dönemi ıskalamadığımız düşüncesindeyim. Eğer 2 ayda, 3 ayda, 5 ayda, 6 ayda giden koalisyonlar döneminde, genel müdür olsaydım, hiç bir şey yapamadan 6 ay sonrada görevden alınmış, unutulmuş bir adam olabilirdim. Türkiye’ye siz istikrar verdiniz, istikrar döneminde yaptığınız işlerin manası var. Siz istediğiniz kadar fil dişi kulesinde felsefe yazın, uygulama alanı varsa önünüzde, uygulama fırsatınız varsa, o zaman bildiğiniz bir mana ifade ediyor. Bende sizin verdiğiniz istikrar döneminde, ıskalamadık. Türkiye’de Denizli gibi yüzde 50 ilimiz olsaydı, Türkiye bugün hakikaten farklı bir yerde olurdu. Ankara’da 15 yıldır Türkiye’yi idare eden irade diyor ki, ’Vatandaşı ben nasıl idare ediyorum, vatandaşın memnun olduğu konular nedir? Vatandaşın istekleri nedir? Bunu da test etmem lazım’ diyor. Çünkü önümüzde 2019 seçimleri var. Bu dönemin önünde 81 vilayetin şehirlerin ekonomik beklentilerini ölçmeye çalışıyoruz. Sorunlarını nelerdir, önümüzde dönemden beklentileriniz nelerdir, 10 yıl sonra ne istiyorsunuz sorularına birlikte cevap arayacağız" dedi