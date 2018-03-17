Vali Kılıç Sungurlu’da incelemelerde bulundu

Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Sungurlu’da daire müdürleri ve muhtarlarla toplantı yaptı.

Özel İdare Konferans Salonu’nda yapılan toplantıda Kaymakam Gözen, ilçedeki yapılan ve yapımı devam eden çalışmalar hakkında Çorum Valisi Necmeddin Kılıç’a brifing verdi.

İlçemiz de güreş sporu ağırlık göstermektedir diyen Kaymakam Gözen, ilçeye spor lisesi yapılmasını istedi. Vali Kılıç ise alt yapı çalışmasını yapın, Ankara’ya gönderin. Bende takipçisi olacağım" dedi.

’4 adet okula Z kütüphane, 2 okula da spor salonu yapılacak

Kaymakam Gözen’in brifinginin ardından Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Sungurlu ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İlçenin eğitimi güçlü olmalıdır diyerek sözlerine başlayan Vali Kılıç, yapılan çalışmaları iyi şekilde takip etmelisiniz" dedi.

Kaymakam Gözen ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Eryiğit’te yönelik konuşmasında ikili eğitim sisteminizde öğle yemeklerini nasıl yiyorlar, öğle yemeğine giden var mı? Aç kalan öğrenci var mı? diye sordu. İlçede belirleyeceğiniz 4 adet okula Z kütüphane, 2 okula da Spor Salonu yapılacak. Kısa zamanda bunların çalışmasını yapın diye kaymakama talimat verdi.

’Yüksekokul bir ilçe için önemlidir’

Yüksekokul bir ilçe için önemlidir diyen Vali Kılıç, Sungurlu’ya yapılan Meslek Yüksek Okulu kampüs inşaatının durumunu sordu. Yurt inşaatına yapmış olduğum ziyarette bazı talimatlar verdiğini hatırlatan Vali Kılıç, bunlar yapılıyor mu? diye Kaymakam Gözen’e sordu.

’Spor faaliyetlerine ağırlık verin’

İlçemizde Gençlik Merkezi var ama göründüğü gibi aktif kullanılmıyor diyen Vali Kılıç, "Okullar 2-3 gibi eğitimini bitiriyor. Gençlerimiz ve çocuklarımız bu saatlerden sonra boş kalıyorlar. Bu saatleri iyi değerlendirmek gerekiyor. Mevcut öğretmen sayımız göründüğü gibi fazla. Her bir öğretmen tiyatro kursu, kimi tenis kursu gibi çeşitli faaliyetler bulunsun. Okul müdürleri bu konularda gerekli çalışma yapsınlar. Gençlik Merkezimizi ve spor salonumuzu daha aktif şekilde kullanmalıyız. Kaymakam ve Müdürlere talimat veriyorum. Haftada iki üç okulu ziyaret edeceksiniz. Servis ve okul güvenliği bizim için önemli. Bunlara dikkat edelim. Hedefimiz gençlerimizi okul dışında değerlendirmeliyiz. Kimi tiyatro kursu, kimi fotoğrafçılık kursu kursun. elimizdeki potansiyeli iyi kullanmalıyız. Çocuklar ne kadar iyi eğitim alırsa, üniversiteye kadar öyle gider." şeklinde konuştu.

’Devlet Hastanesi aktif hale getirmeliyiz’

Sungurlu Devlet Hastanesinde uzmanların yeterli olup olmadığını soran Vali Kılıç, ildeki cerrah sayısına göre haftanın belirli günlerde ilçeye getirmeye çalışacaklarını söyledi.

Toplantıda söz alan MHP İl Genel Meclis üyesi Celal Güngör ise Sungurlu Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım servisinin yeterli olmadığını söyledi. Bunun üzerine Vali Kılıç, Kaymakam Gözen’e bu konuda Hastane acilin, yoğun bakım ünitesi ve hekimlerin son durumunu gösterir bir rapor hazırlamasını istedi.

En iyi çalışan teşkilatımız sağlık teşkilatımız diyen Vali Kılıç, "Tabi buralarda da ufak tefek eksiklerimiz var. Onları da tamamlayacağız. Ben buradan sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

’Hastane Kavşağı’ndan rapor istedi’

Toplantıda sıkça trafik kazaların meydana geldiği hastane kavşağı gündeme geldi. Vali Kılıç, Hastane kavşağında bu zamana kadar kaç kaza olduğunu rapor halinde istedi. İlçe Tarım Müdürlüğü’nün dosya başına aldığı ücret tartışma yaptı. Vali Kılıç bu konuyu araştıracağını söyledi.

Sungurlu bizim için önemli diyen Vali Kılıç, "İlçemiz çok göç veriyor. Köylerimize ağırlık vermeliyiz. Gençlerimizi köylerimizde tutmalıyız" diye konuştu.

Toplantıya Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, İlçe Jandarma Komutanı Personel Yüzbaşı Osman Polat, Belediye Başkan vekili Adnan Barak, Üsteğmen Tolga Çiftçi, Emniyet Müdürü İrfan Korkmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, İlçe Spor Müdürü Halil Yurt, İlçe Tarım Müdürü Hicabi Berişbek, Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm Dr. Fatma Özak Batıbay, İl Genel Meclis Üyeleri ve çok sayıda muhtar katıldı.