TFF 3. Lig: Çorum Belediyespor: 0 - Aydınspor 1923: 0

TFF 3. Lig 3. Grup 24. hafta maçında Çorum Belediyespor sahasında Aydınspor ile golsüz berabere kaldı.
Stat: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu
Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş xx, Selim Konukçu xx , Selim Şenöz xx
Çorum Belediyespor: Ramazan xx, Ertuğrul xx, Yakup Kayış x, Akın xx, Yakup Yiğit xx, Emre xx, Mert xx (Emer Okur dk. 78 x), Salim x (Özgür dk. 57 x), Abuzer xx, Doğun Can x, Taner x (Oğuzhan dk. 69 x)
Aydınspor 1923: Engin xxx, Ramazan x (Emre dk. 72 x), Ceyhun xx, İsmail xx, Osman xx, Mesut xx (Artun dk. 87 ?), Habib xxx, Serkan xxx, Ömer xxx, Mikail xxx (Tuncay dk. 80 ?) Yusuf xx
Sarı kartlar: Yakup Kayış, Akın, Oğuzhan (Çorum Belediyespor), Ömer, Yusuf (Aydınspor 1923)