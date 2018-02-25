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TFF 3. Lig: Çorum Belediyespor: 0 - Aydınspor 1923: 0

TFF 3. Lig 3. Grup 24. hafta maçında Çorum Belediyespor sahasında Aydınspor ile golsüz berabere kaldı.Stat: Dr. Turhan KılıçcıoğluHakemler: Fevzi Erdem Akbaş xx, Selim Konukçu xx , Selim Şenöz xxÇorum Belediyespor: Ramazan xx, Ertuğrul xx,...

TFF 3. Lig: Çorum Belediyespor: 0 - Aydınspor 1923: 0

TFF 3. Lig 3. Grup 24. hafta maçında Çorum Belediyespor sahasında Aydınspor ile golsüz berabere kaldı.Stat: Dr. Turhan KılıçcıoğluHakemler: Fevzi Erdem Akbaş xx, Selim Konukçu xx , Selim Şenöz xxÇorum Belediyespor: Ramazan xx, Ertuğrul xx,...

25 Şubat 2018 Pazar 19:18
TFF 3. Lig: Çorum Belediyespor: 0 - Aydınspor 1923: 0

TFF 3. Lig 3. Grup 24. hafta maçında Çorum Belediyespor sahasında Aydınspor ile golsüz berabere kaldı.

Stat: Dr. Turhan Kılıçcıoğlu

Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş xx, Selim Konukçu xx , Selim Şenöz xx

Çorum Belediyespor: Ramazan xx, Ertuğrul xx, Yakup Kayış x, Akın xx, Yakup Yiğit xx, Emre xx, Mert xx (Emer Okur dk. 78 x), Salim x (Özgür dk. 57 x), Abuzer xx, Doğun Can x, Taner x (Oğuzhan dk. 69 x)

Aydınspor 1923: Engin xxx, Ramazan x (Emre dk. 72 x), Ceyhun xx, İsmail xx, Osman xx, Mesut xx (Artun dk. 87 ?), Habib xxx, Serkan xxx, Ömer xxx, Mikail xxx (Tuncay dk. 80 ?) Yusuf xx

Sarı kartlar: Yakup Kayış, Akın, Oğuzhan (Çorum Belediyespor), Ömer, Yusuf (Aydınspor 1923)

Son Güncelleme: 25.02.2018 23:34
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