Galeriler Videolar Yazarlar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 12°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115085
ALTIN
161.259
DOLAR
3.8121
STERLİN
5.3540
EURO
4.6827

Sungurlu’dan zeytin dalı harekatı’na destek

Sungurlu Belediyesi Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’na destek için hazırlattığı afişleri ilçenin farklı noktalarına astı. Vatandaşların da beğenisini toplayan afişlerin...

Sungurlu’dan zeytin dalı harekatı’na destek

Sungurlu Belediyesi Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’na destek için hazırlattığı afişleri ilçenin farklı noktalarına astı. Vatandaşların da beğenisini toplayan afişlerin...

08 Şubat 2018 Perşembe 17:00
Sungurlu’dan zeytin dalı harekatı’na destek

Sungurlu Belediyesi Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’na destek için hazırlattığı afişleri ilçenin farklı noktalarına astı. Vatandaşların da beğenisini toplayan afişlerin Afrin Harekatı sonlanana kadar kalacağı bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner; ”Ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü tehlikeye sokacak, tehdit edecek her türlü oluşumun dün olduğu gibi bugün de karşısındayız. Afrin’deki kahraman askerlerimize destek vermek için hazırlatmış olduğumuz afişleri ilçemizin farklı noktalarına astık. Sungurlu Belediyesi olarak, tüm personel ve ekipmanlarımızla üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Dualarımız kahraman askerlerimizle, Allah her daim yar ve yardımları olsun. “dedi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sungurlu MYP’da devir teslim töreni yapıldı
Sungurlu MYP’da devir teslim töreni yapıldı
Kargı Şoförler Odası’nda Camcı güven tazeledi
Kargı Şoförler Odası’nda Camcı güven tazeledi
Sungurlu’da iki otomobil çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı
Sungurlu’da iki otomobil çarpıştı: 2’si ağır 3 yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim