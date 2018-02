Sungurlu’dan zeytin dalı harekatı’na destek

Sungurlu Belediyesi Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’na destek için hazırlattığı afişleri ilçenin farklı noktalarına astı. Vatandaşların da beğenisini toplayan afişlerin Afrin Harekatı sonlanana kadar kalacağı bildirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner; ”Ülkemizin birliğini ve bütünlüğünü tehlikeye sokacak, tehdit edecek her türlü oluşumun dün olduğu gibi bugün de karşısındayız. Afrin’deki kahraman askerlerimize destek vermek için hazırlatmış olduğumuz afişleri ilçemizin farklı noktalarına astık. Sungurlu Belediyesi olarak, tüm personel ve ekipmanlarımızla üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız. Dualarımız kahraman askerlerimizle, Allah her daim yar ve yardımları olsun. “dedi