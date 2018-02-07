Sungurlu’da 8 bin öğrenci 3 ayda 5.2 milyon kitap okudu

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği ‘‘Sungurlu Okuyor’’ projesi kapsamında okullarda en çok kitap okuyarak dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, dereceye giren öğrencileri makamında ağırladı. Eryiğit burada yaptığı konuşmada, ‘‘Sungurlu Okuyor’’ projesi kapsamında hedef kitle olarak belirlenen öğrencilerin; kitapları sevmelerini, kendilerini ifade edebilme becerilerini arttırmayı amaçladıklarını ayrıca her gün 20.00-20.30 saatleri arasında ‘‘Aile Kitap Okuma Saati’ ’uygulaması ile ilçemizdeki ailelerin öğretmenlerle kitap okumasını planladıklarını ifade etti.

Öğrencileri tebrik eden Eryiğit, öğrencilere kitap okumayı hiçbir zaman bırakmamaları tavsiyesinde bulunarak projeyi sahiplenen okul idarecilerine, öğretmenlerine ve velilerine teşekkür etti. Eryiğit, "Proje kapsamında ilçemizde eğitim gören yaklaşık 8 bin öğrencimiz Kasım, Aralık ve Ocak ayı içerisinde toplam 5.2 milyon sayfa kitap okumuştur" dedi.