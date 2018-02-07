Galeriler Videolar Yazarlar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116260
ALTIN
161.175
DOLAR
3.7829
STERLİN
5.2524
EURO
4.6679

Sungurlu’da 8 bin öğrenci 3 ayda 5.2 milyon kitap okudu

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği ‘‘Sungurlu Okuyor’’ projesi kapsamında okullarda en çok kitap okuyarak dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.İlçe Milli...

Sungurlu’da 8 bin öğrenci 3 ayda 5.2 milyon kitap okudu

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği ‘‘Sungurlu Okuyor’’ projesi kapsamında okullarda en çok kitap okuyarak dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.İlçe Milli...

07 Şubat 2018 Çarşamba 11:27
Sungurlu’da 8 bin öğrenci 3 ayda 5.2 milyon kitap okudu

Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği ‘‘Sungurlu Okuyor’’ projesi kapsamında okullarda en çok kitap okuyarak dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit, dereceye giren öğrencileri makamında ağırladı. Eryiğit burada yaptığı konuşmada, ‘‘Sungurlu Okuyor’’ projesi kapsamında hedef kitle olarak belirlenen öğrencilerin; kitapları sevmelerini, kendilerini ifade edebilme becerilerini arttırmayı amaçladıklarını ayrıca her gün 20.00-20.30 saatleri arasında ‘‘Aile Kitap Okuma Saati’ ’uygulaması ile ilçemizdeki ailelerin öğretmenlerle kitap okumasını planladıklarını ifade etti.

Öğrencileri tebrik eden Eryiğit, öğrencilere kitap okumayı hiçbir zaman bırakmamaları tavsiyesinde bulunarak projeyi sahiplenen okul idarecilerine, öğretmenlerine ve velilerine teşekkür etti. Eryiğit, "Proje kapsamında ilçemizde eğitim gören yaklaşık 8 bin öğrencimiz Kasım, Aralık ve Ocak ayı içerisinde toplam 5.2 milyon sayfa kitap okumuştur" dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kargı Ülkü Ocakları’ndan Afrin harekatına bayraklı destek
Kargı Ülkü Ocakları’ndan Afrin harekatına bayraklı destek

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim