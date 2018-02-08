Sungurlu MYP’da devir teslim töreni yapıldı

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nda devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Konferans salonunda yapılan devir teslim törenine görev süresi dolan Yüksekokul müdürü Yrd. Doç. Dr. Kubilay Karacif, Yüksekokul Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ömür Demirer ve öğretim üyeleri katıldı.

Programda duygusal bir konuşma yapan Yrd. Doç Dr. Kubilay Karacif, "Bu programı hazırlayan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Duygulandım, konuşmam olmasa ağlayacaktım. Geldiğimizde 10 tane personelimiz vardı. Bu gün 25 personelimiz olmuş. Toplamda 38 kişilik bir aile olmuşuz ki gerçekten biz bir aileyiz. Bu süre içerisinde burada bir şeyler yapmaya çalıştık. Esiklerimiz vardı. Sungurlulu olduğumuz için üniversitenin içerisinden takip ettiğimiz için eksikleri biliyorduk" dedi.

’Sungurlu MYO bizim hep birinci önceliğimiz oldu’

Kendimize bir hedef seçtik diyen Karacif, "Sungurlu Meslek Yüksek Okulumuz bizim hep birinci önceliğimiz oldu. Ailemizi ikinci sıraya ittik. Akademik çalışmalarımızı bir kenara bıraktık. Burası memleketimiz olduğu zaman fedakarlık yapıp, doçentlik 6-10 sene sonra olsun diyebiliyoruz. Bir yerde huzur olmazsa, gelirsiniz rutin işleri yapıp gidersiniz. Ama burada böyle bir şey olmadı. Kapıda beni karşılayan güvenlikten itibaren yukarı çıktıkça sizlerin yüzlerinizdeki tebessüm, gözlerinizde ışığı gördükçe burada bir şeyler yapabilme, burayı benimseme, burayı en güzel yerlere taşıma nedenlerimiz oldu. Sizlerin yüksekokulumuzu benimsemeniz, kabullenmeniz bizlere çok güzel bir destek oldu. Bu vermiş olduğunuz desteklerle burada 6 yılda güzel şeyler yapmayı başardık. Başaramadıklarımızda da sona yaklaştık diye biliriz" şeklinde konuştu.

Burada ilk önceliğimiz kampüsdü. Babam 2004-2009 yıllarında İlçenin Belediye başkanıydı. O zamandan başlayan bir süreç vardı. Üniversitede tarafından şimdiki kampus yeri tahsis edilmişti ama hiç bir şey yapılmayınca tahsis düşüyor. Geri sıfırlandık. Buraya geldiğimizde hedefimiz kampusumuzu bitirmekti. Ama bizden kaynaklanmayan sebeplerden dolayı bitiremedik. Ama yüzde yetmiş yüzde seksen seviyelerine geldik. 22 Şubat’ta ihalesi olacak, inşallah tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

Oraya geçtiğimiz zaman personel kalitemizle birlikte inşallah daha güzel başarılara, sosyal faaliyetlere imza atacağız diyen Karacif, "Sungurlu’da akademik sıkıntımız çok fazlaydı. Göreve geldiğimizde dışarıdan gelen hocalarımızın desteği ile gittik. Şükürler olsun 10 sayısından yüzde yüzü aşarak 25 sayılarına geldik. Akademik personelin olunca verim artıyor. Kendi personelimizden dolayı kalitemizde arttı. Bu sene toplamda 69 tane yayın çıkartmışız. 27’si uluslararası makale 2’si ulusal makale bu demek ki merkezdeki bir çok birimle başa baş yarışır duruma gelmişiz. Tabi sizlerden bir beklentisi var, çok şeyler bekliyor. Öğrenci sayısı artsın gibi bir çok farklı beklentileri oluyor. Tabi ki haklarıdır. Elimizden geldiği kadarıyla bölüm açtık. Burası yeni bölüm açmaya müsait değildi. İyiki de açmışız. Bakıyorsunuz öğrenci sayılarında azalmalar var. Bunun önüne geçmek için yeni bölümler açmak her zaman kazanım olmuştur. Bizler 6 yıllık görev süremizce her zaman en iyisini yapmaya çalıştık. Yeni Yüksekokulumuzun müdürü Yrd. Doç. Dr. Ömür Demirer’e görevinde başarılar diliyorum" diye konuştu.

Hitit Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan’a teşekkür ederek sözlerine başlayan Hitit Üniversitesi Sungurlu Meslek Yüksek Okulu’nun yeni müdürü Yrd. Doç. Dr. Ömür Demirer ise, "Kubilay Hocam 6 yıllık bir sürede çok güzel bir sistem kurdu. Kendisini yakinen tanıyorum. Kendisine her konuda mutlaka danışacağım. İnşallah daha iyi işler yaparız. Zaten önemli olan bu işi hakkıyla yapmaktır" ifadelerini kullandı.