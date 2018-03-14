Sarı, fırıncılarla bir araya geldi

Çorum Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Sarı, kentte ekmek, unlu mamul ve pastacılık ürünleri üretimi yapan işletmecilerle ile bir araya geldi.

Toplantıda Türk Gıda Kodeksi hakkında işyeri temsilcilerine bilgi verilerek, işyerlerinin teknik ve hijyenik koşulların iyileştirilmesi, mevzuatın uygulamasında birlikteliğin sağlanması ve tüketici memnuniyetinin arttırılması için görüş alışverişinde bulunuldu.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Orhan Sarı, halk sağlığı denince akan suların durduğunu belirterek, “Çorum’ da tüketicimizin yanıltılmadan kaliteli ve sağlıklı gıdaya erişiminin sağlanması için 2018 yılında gıda sektöründe denetimlerimizi sıklaştıracağız, bakanlığımız tarafından belirlenen denetim miktarımızı en az dört katına çıkartacağız” dedi.

2018 yılının gıda da denetim yılı olacağını açıklayan Sarı, merkez ve İlçelerde denetim yapmayacakları yer kalmayacağını vurgulayan Sarı, Çorum’ da sağlıksız gıdaya geçit vermeyeceklerinin altını çizdi.

İşletme sahiplerinden sahip oldukları işletmeleri Türk Gıda Kodeksi’ ne uygun şekilde düzenlemeleri varsa eksikliklerini gidermelerini isteyen Sarı, “Üretimin tüm aşamalarında özellikle hijyene çok dikkat etmeliyiz. Ürünlerimizi teşhir ettiğimiz standlarımızın temizliğine gösterdiğimiz özeni üretim yaptığımız yerlere de göstermeliyiz. Üretici ve tüketici menfaatleri ile halk sağlığının en üst düzeyde korunması, gıdaların güvenilir olarak tüketiciye ulaşmasının sağlanması amacıyla 2018 yılında özverili şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.