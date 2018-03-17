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Rektör Alkan’dan değerlendirme toplantısı

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum’un sorunlarını dert edindiklerini söyledi.Hitit Üniversitesi’nin 12. kuruluş yıldönümü nedeniyle basın toplantısı düzenleyen Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, görev süresinden...

Rektör Alkan’dan değerlendirme toplantısı

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum’un sorunlarını dert edindiklerini söyledi.Hitit Üniversitesi’nin 12. kuruluş yıldönümü nedeniyle basın toplantısı düzenleyen Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, görev süresinden...

17 Mart 2018 Cumartesi 17:47
Rektör Alkan’dan değerlendirme toplantısı

Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Çorum’un sorunlarını dert edindiklerini söyledi.

Hitit Üniversitesi’nin 12. kuruluş yıldönümü nedeniyle basın toplantısı düzenleyen Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, görev süresinden bugüne kadar yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Uygarlığı Aydınlatan Bilgi Güneşi 12 Yaşında’ sloganıyla düzenlenen toplantıda konuşan Rektör Alkan, ‘insanların en hayırlısının insanlara faydalı olandır’ düsturundan hareketle 2011 yılı Mayıs ayında göreve başladığını söyledi. Üniversitenin o dönemde bir çok sorunun ve eksiğinin bulunduğunu hatırlatan Alkan, hiçbir mazereti bahane etmeden başarıya odaklandıklarını söyledi. Çorum’un sorunlarına kayıtsız kalmadan buna göre bir yol haritası çizdiklerini dile getiren Alkan, üniversite kurulmaz, olunur sloganıyla çıktıkları yolda, güzel çalışmalara imza atmak adına ellerinden gelen her türlü çabayı gösterdiklerinin altını çizdi.

Sadece niceliğe odaklanan bir büyüme hedeflemediklerini anlatan Rektör Alkan, üniversitenin her alanda yaşadığı değişim ve dönüşümün kentin beklenti ve bakış açısının değişmesine de katkıda bulunduğuna dikkat çekti.

Geçmişte şehrin birinci önceliği haline getirilen kampüs meselesiyle ilgili de açıklama da bulunan Alkan, “Dünyanın en iyi üniversitesi olan Oxford’un bulunduğu kentin 160 bin nüfusa sahip. Göreve geldiğimiz de en büyük beklenti bu yöndeydi. Önceliğimiz kampus değil dediğimde farklı tepkiler gelmişti. Bina ne yapar. Önemli olan binayı yaparken ona da ruh vermek. Akademik çalışmalarla Hitit Üniversitesi’nin dünya üniversiteleri sıralamasında 2 bin 500 üniversite arasına yerleşti. Maddi ve manevi olarak hesap verilebilir olmayı ön plana çıkardık” dedi.

5. yılında devraldıkları üniversiteyi çalışarak 12. yıla taşıdıklarını, çalışmaların bu hızla devam etmesi halinde yapılamayacak bir şeyin olmadığını anlatan Rektör Alkan, süreç içinde menfaat ve çıkarlarına dokunulanların farklı arayışlar içine girdiğini gözlemlediklerini kaydetti. Üniversitede bilerek hiçbir yanlış yapmadıklarını açıklayan Alkan, yargıya taşınan garipsenecek bir davalarının olmadığını, öğrenci sayısı ile bir ilçe nüfusuna ulaştıklarını, kente yük veren değil yük alan bir üniversite olduklarını dile getirdi.

Üniversite’nin öğrenci işleriyle ilgili kendi yazılımını geliştirdikten sonra FETÖ’nün hedefi haline geldiğini vurgulayan Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, öğrenci işleri ile ilgili milli bir yazılıma imza attıktan sonra FETÖ’yle iltisaklı olan bir gazetede ’Hitit Üniversitesi çakıldı’ şeklinde manşet atıldığına dikkat çekti.

O süreçte 3 yıl işlem yapamama riskini göze alarak kendi yazılımlarını geliştirdiklerini anlatan Rektör Alkan, “Bir çok üniversitede kendi yazılımlarını kullanmışlar. Yapılanlar sadece bunlarla sınırlı değil öğrencilerin, kendi yurtlarını tercih etmesi için başka yurt yapılmasına bile engel oldular. Ayrıca üniversite olarak talip olduğumuz çeşitli yerlerin FETÖ ile bağlantılı kurumlara aktarıldığını öğrendik. O zaman yapılanları anlamıyorduk ancak şimdi bunları üst üste koyduğumuz neyin ne amaçla yapıldığı ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorularını da cevaplandıran Alkan, Kuzey Kampüs’te inşaatların yasal süreç olarak bu yılın sonunda tamamlanmasının hedeflendiğini, Güney Kampüsü’nün master planının bittiğini, kaynak gerektiğini belirterek, bundan sonraki süreçte üniversitenin daha fazla büyümesi için uluslararası öğrenci projesi, lisans ve lisans üstü programlar, Hukuk ve Diş Hekimliği fakülteleri ile sağlık üniversitesinin yapılanmasının önemine değindi.
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