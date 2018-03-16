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Osmancık’ta vatandaşa Çanakkale asker menüsü ikram edildi

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde Çanakkale zaferi etkinlikleri kapsamında Cuma namazı sonrası vatandaşlara Çanakkale savaşı esnasında askerin menüsü olan hoşaf ve bulgur pilavı dağıtıldı.18 Mart Çanakkale zaferi etkinlikleri kapsamında...

Osmancık’ta vatandaşa Çanakkale asker menüsü ikram edildi

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde Çanakkale zaferi etkinlikleri kapsamında Cuma namazı sonrası vatandaşlara Çanakkale savaşı esnasında askerin menüsü olan hoşaf ve bulgur pilavı dağıtıldı.18 Mart Çanakkale zaferi etkinlikleri kapsamında...

16 Mart 2018 Cuma 16:54
Osmancık’ta vatandaşa Çanakkale asker menüsü ikram edildi

Çorum’un Osmancık İlçesi’nde Çanakkale zaferi etkinlikleri kapsamında Cuma namazı sonrası vatandaşlara Çanakkale savaşı esnasında askerin menüsü olan hoşaf ve bulgur pilavı dağıtıldı.

18 Mart Çanakkale zaferi etkinlikleri kapsamında Beylerçelebi camide Osmancık belediyesi ile Hitit Üniversitesi Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu ve TÜGVA Osmancık temsilciği tarafından tüm şehitlerin ruhuna mevlit okutturuldu. Cuma namazının ardından vatandaşlara Çanakkale Savaşında askerin menüsü olan hoşaf ve bulgur pilavı dağıtılarak empati kurulması sağlandı.

Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş ile AK Parti İlçe Başkanı Hakkı Güngör de etkinliğe katılarak vatandaşlara bulgur pilavı dağıttı.

Belediye Başkanı Hamza Karataş, “Bu günlerimizi şehitlerimize borçluyuz. Bugün ülkemizde huzur içerisinde yaşıyorsak bunu Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşında, terörle mücadelede, Fırat Kalkanında, Zeytin Dalı Harekatında vatan uğruna canını veren şehitlerimizin sayesindedir. Bu gün mevlit okunarak şehitlerimiz yad edildi. Şehitlerimizin ruhu şad olsun” dedi.

Etkinliğin vatanın hangi şartlarda kazanıldığını anlama konusunda anlamlı bir faaliyet olduğunu belirten vatandaşlar emeği geçenlere teşekkür etti.
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