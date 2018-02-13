OKA’dan Kalkınma Planı toplantısı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve ilgili paydaşların katkılarıyla hazırlanan 2019-2023 yıllarını kapsayacak olan On Birinci Kalkınma Planı toplantısı Çorum’da gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Oğuzcan Ocak, ilk defa Türkiye’de vatandaşın sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurumlarının karşılıklı fikirlerinin alınarak bir kalkınma planının hazırlandığını belirterek, “Yeni bir ivme kazandıracak bir döneme giriyoruz. 11. Kalkınma Planı bu noktada önemli bir değerdedir. Fikirleriniz, düşünceleriniz Türkiye’nin kalkınması noktasında neler varsa burada, daha sonra da anket çalışmalarına katılarak görüşlerinizi ortaya koyabilirsiniz.” dedi.

OKA’dan yapılan açıklamada ise, 11. Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında merkezi düzeyde gerçekleştirilen Özel İhtisas Komisyonları ve istişare toplantılarının yanında yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların kalkınma planı sürecine dahil olmasının önemine dikkat çekilerek, bu çerçevede, Valiliklerin desteği ve yönlendirmesiyle çalışma grubu toplantılarının Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat’ta gerçekleştirildiği ifade edildi.

“Kadının kalkınmadaki rolü” ve “Gençlerin toplumsal hayata katılımı” başlıkları altında yapılan sunumların ardından toplantı yapılan enel değerlendirmeyle sona erdi.

Toplantıya OKA Planlama Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı İbrahim Ethem Şahin, OKA İl Koordinatörü Özgür Özden Yalçın ve daire müdürleri katıldı.