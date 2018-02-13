Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
115604
ALTIN
162.230
DOLAR
3.7968
STERLİN
5.2779
EURO
4.6907

OKA’dan Kalkınma Planı toplantısı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve ilgili paydaşların katkılarıyla hazırlanan 2019-2023 yıllarını kapsayacak olan On Birinci Kalkınma Planı toplantısı Çorum’da gerçekleşti.Toplantıda...

OKA’dan Kalkınma Planı toplantısı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve ilgili paydaşların katkılarıyla hazırlanan 2019-2023 yıllarını kapsayacak olan On Birinci Kalkınma Planı toplantısı Çorum’da gerçekleşti.Toplantıda...

13 Şubat 2018 Salı 15:25
OKA’dan Kalkınma Planı toplantısı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve ilgili paydaşların katkılarıyla hazırlanan 2019-2023 yıllarını kapsayacak olan On Birinci Kalkınma Planı toplantısı Çorum’da gerçekleşti.

Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Oğuzcan Ocak, ilk defa Türkiye’de vatandaşın sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurumlarının karşılıklı fikirlerinin alınarak bir kalkınma planının hazırlandığını belirterek, “Yeni bir ivme kazandıracak bir döneme giriyoruz. 11. Kalkınma Planı bu noktada önemli bir değerdedir. Fikirleriniz, düşünceleriniz Türkiye’nin kalkınması noktasında neler varsa burada, daha sonra da anket çalışmalarına katılarak görüşlerinizi ortaya koyabilirsiniz.” dedi.

OKA’dan yapılan açıklamada ise, 11. Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında merkezi düzeyde gerçekleştirilen Özel İhtisas Komisyonları ve istişare toplantılarının yanında yerel paydaşların, kadınların, gençlerin ve doğrudan vatandaşların kalkınma planı sürecine dahil olmasının önemine dikkat çekilerek, bu çerçevede, Valiliklerin desteği ve yönlendirmesiyle çalışma grubu toplantılarının Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat’ta gerçekleştirildiği ifade edildi.

“Kadının kalkınmadaki rolü” ve “Gençlerin toplumsal hayata katılımı” başlıkları altında yapılan sunumların ardından toplantı yapılan enel değerlendirmeyle sona erdi.

Toplantıya OKA Planlama Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı İbrahim Ethem Şahin, OKA İl Koordinatörü Özgür Özden Yalçın ve daire müdürleri katıldı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Karbonmonoksit gazından zehirlendi
Karbonmonoksit gazından zehirlendi
Traktör dere yatağına uçtu: 1 ölü
Traktör dere yatağına uçtu: 1 ölü
Binlerce vatandaş Afrin operasyonuna destek için yürüdü
Binlerce vatandaş Afrin operasyonuna destek için yürüdü

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim