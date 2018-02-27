KYK gençliği Mehmetçik’in yanında

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtları Kurumu (KYK) Çorum İl Müdürlüğü tarafından KYK yurtlarında kalan öğrencilerle birlikte düzenlenen etkinliklerle hem Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na destek verildi, hem de KYK gençliğinin Mehmetçik’in yanında olduğu gösterildi.

Etkinlikler kapsamında KYK’lı gençler, Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak için ilk olarak Kur’anı Kerim hatmi yapıldı. KYK yurtlarında kalan öğrenciler tarafından Allah’ın 99 ismine atıfla 99 hatim okundu.

Öğrenciler daha sonra KYK Çorum İl Müdürü Erol Kavuncu ile beraber Afrin’deki operasyonlarda şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül ile Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker’in ailelerini ve kabirlerini ziyaret etti.

Mehmetçik’e destek olmak amacıyla Askerlik Şubesine giderek gönüllü askerlik başvurusunda bulunan öğrenciler ayrıca aynı gün Çorum’daki tüm yurtlarda kalan öğrenci ve personelin katılımıyla kan bağışında bulundu. Etkinlikler İl Jandarma Komutanlığı ziyareti ve okunan hatimlerin dualanmasının ardından sona erdi.

“Devletimizin ve Mehmetçik’imizin yanında yer alacağız”

KYK İl Müdürü Erol Kavuncu, Türkiye’nin ve Türk milletinin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, “Devletimizin ve milletimizin varlığı ve bekasına tehdit olarak, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör yuvalanmalarına karşı, millet olarak topyekun karşı duruşumuzu göstermek ve büyük Türk milletinin kahraman ordusunun yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu’na destek olmak ayrıca öğrencilerimizde, bu milletin birer ferdi olarak, milli bir bilinç ve farkındalık oluşturmak ve manevi değerlerini diri tutmak amacıyla İl Müdürlüğümüz bünyesindeki yurtlarda barınan gençlerimizle çeşitli etkinlikler düzenledik. Etkinliklerimize katılan herkese teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimizin ve Mehmetçik’imizin yanında yer alacağız” dedi.