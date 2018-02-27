Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118675
ALTIN
161.977
DOLAR
3.7894
STERLİN
5.2752
EURO
4.6634

KYK gençliği Mehmetçik’in yanında

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtları Kurumu (KYK) Çorum İl Müdürlüğü tarafından KYK yurtlarında kalan öğrencilerle birlikte düzenlenen etkinliklerle hem Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı...

KYK gençliği Mehmetçik’in yanında

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtları Kurumu (KYK) Çorum İl Müdürlüğü tarafından KYK yurtlarında kalan öğrencilerle birlikte düzenlenen etkinliklerle hem Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı...

27 Şubat 2018 Salı 17:15
KYK gençliği Mehmetçik’in yanında

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtları Kurumu (KYK) Çorum İl Müdürlüğü tarafından KYK yurtlarında kalan öğrencilerle birlikte düzenlenen etkinliklerle hem Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na destek verildi, hem de KYK gençliğinin Mehmetçik’in yanında olduğu gösterildi.

Etkinlikler kapsamında KYK’lı gençler, Zeytin Dalı Harekatı’na destek olmak için ilk olarak Kur’anı Kerim hatmi yapıldı. KYK yurtlarında kalan öğrenciler tarafından Allah’ın 99 ismine atıfla 99 hatim okundu.

Öğrenciler daha sonra KYK Çorum İl Müdürü Erol Kavuncu ile beraber Afrin’deki operasyonlarda şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Halil İbrahim Aygül ile Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Eker’in ailelerini ve kabirlerini ziyaret etti.

Mehmetçik’e destek olmak amacıyla Askerlik Şubesine giderek gönüllü askerlik başvurusunda bulunan öğrenciler ayrıca aynı gün Çorum’daki tüm yurtlarda kalan öğrenci ve personelin katılımıyla kan bağışında bulundu. Etkinlikler İl Jandarma Komutanlığı ziyareti ve okunan hatimlerin dualanmasının ardından sona erdi.

“Devletimizin ve Mehmetçik’imizin yanında yer alacağız”

KYK İl Müdürü Erol Kavuncu, Türkiye’nin ve Türk milletinin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, “Devletimizin ve milletimizin varlığı ve bekasına tehdit olarak, güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör yuvalanmalarına karşı, millet olarak topyekun karşı duruşumuzu göstermek ve büyük Türk milletinin kahraman ordusunun yürüttüğü Zeytin Dalı Operasyonu’na destek olmak ayrıca öğrencilerimizde, bu milletin birer ferdi olarak, milli bir bilinç ve farkındalık oluşturmak ve manevi değerlerini diri tutmak amacıyla İl Müdürlüğümüz bünyesindeki yurtlarda barınan gençlerimizle çeşitli etkinlikler düzenledik. Etkinliklerimize katılan herkese teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devletimizin ve Mehmetçik’imizin yanında yer alacağız” dedi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ;
AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ;
Kargı’da "Okuma-Yazma Seferberliği" toplantısı
Kargı’da "Okuma-Yazma Seferberliği" toplantısı
AK Parti teşkilatlarından Gül’e kutlama
AK Parti teşkilatlarından Gül’e kutlama

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim