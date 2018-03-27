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Kaymakam Alkan restorasyon çalışmalarını inceledi

Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, İlçe Belediyesi tarafından restore ettirilen tarihi kalede incelemelerde bulunarak bilgi aldı.Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş ve başkan yardımcıları ile birlikte tarihi Osmancık Kalesini gezen Kaymakam...

Kaymakam Alkan restorasyon çalışmalarını inceledi

Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, İlçe Belediyesi tarafından restore ettirilen tarihi kalede incelemelerde bulunarak bilgi aldı.Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş ve başkan yardımcıları ile birlikte tarihi Osmancık Kalesini gezen Kaymakam...

27 Mart 2018 Salı 16:54
Kaymakam Alkan restorasyon çalışmalarını inceledi

Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, İlçe Belediyesi tarafından restore ettirilen tarihi kalede incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş ve başkan yardımcıları ile birlikte tarihi Osmancık Kalesini gezen Kaymakam Alkan, tarihi surların restorasyonu hakkında yetkililerden bilgi alarak tamamlandığında ilçe turizmine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaymakam Alkan, Osmancık Kalesi hakkında “hem gezi güzergahı olarak hem de ilçe manzarasının izlenebileceği seyir alanı olarak çok ilgi görecek bir mekan” değerlendirmesine bulundu.

Belediye Başkanı Hamza Karataş da tarihi surların restorasyonun yılsonuna kadar tamamlanacağını ve kalenin ziyarete açılacağını ifade etti.
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