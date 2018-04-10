Kargı’da Polis haftası törenle kutlandı

Türk Polis Teşkilatı’nın 173. yıl dönümü Kargı’da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunulmasının ardından polis teşkilatı adına bir konuşma yapan Başpolis Memuru Hasan Poyraz, Türk Polis Teşkilatı’nın 173. Kuruluş Yıldönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, onun silah arkadaşlarını, şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz şeklinde konuştu.

Emniyet Teşkilatımız, halkımızın can ve mal güvenliğini korumak, kanunun hâkimiyetini ve devlet otoritesini sağlamak gibi, çok önemli ve hayati görevleri üstlendiğini hatırlatan Poyraz, "Bu görevleri yerine getirirken kanunların verdiği yetki ile, gece, gündüz demeden hizmet etmektedir. Türk Polisi, devletin bekası, milletin huzur ve güvenliği için, canını feda etmekten çekinmemektedir. "dedi.

Törenin sonunda ilçedeki okullarda polis haftası nedeniyle düzenlenen resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri, Kargı Belediye Başkanı Zeki Şen, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Rüfai Şahin ve İlçe Jandarma Komutanı J.Tğm. Tayfun Köksal tarafından verildi.

Kargı Hükümet Konağı’nda bulunan Atatürk anıtına İlçe Emniyet Amirliği personeli tarafından çelenk sunulmasıyla başlayan etkinliğe Belediye Başkanı Zeki Şen, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Rufai Şahin, İlçe Jandarma Komutanı J. Tğm. Tayfun Köksal, İlçe Emniyet Amiri Komiser Y. Deniz Demirel, AK Parti Kargı İlçe Başkanı Sacit Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Küçükaydın, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Muhammet Kadir Demir, İlçe Müftüsü Mehmet Yıldız, Nüfus Müdürü Bahattin Zeybek, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Burak Coşkun, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Helvacı, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Orhan Camcı, Halk Bankası Müdürü Ekrem Kalkan, daire amirleri, muhtarlar, emekli emniyet personeli, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.