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Kargı’da "Okuma-Yazma Seferberliği" toplantısı

Çorum’un Kargı ilçesinde "Okuma-Yazma Seferberliği" toplantısı yapıldı.Kargı ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen "Okuma-Yazma Seferberliği" toplantısı Kaymakam Emre Çifci...

Kargı’da "Okuma-Yazma Seferberliği" toplantısı

Çorum’un Kargı ilçesinde "Okuma-Yazma Seferberliği" toplantısı yapıldı.Kargı ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen "Okuma-Yazma Seferberliği" toplantısı Kaymakam Emre Çifci...

26 Şubat 2018 Pazartesi 23:21
Kargı’da "Okuma-Yazma Seferberliği" toplantısı

Çorum’un Kargı ilçesinde "Okuma-Yazma Seferberliği" toplantısı yapıldı.

Kargı ilçesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen "Okuma-Yazma Seferberliği" toplantısı Kaymakam Emre Çifci başkanlığında yapıldı.

Başlatılan seferberlik ile okuma-yazma bilmeyen tüm vatandaşlara ulaşabilmeyi hedeflediklerini belirten Kaymakam Emre Çifci, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından Okuma-Yazma Seferberliği başlatıldı. Bugün bu toplantıda, ilçemizde okuma-yazma bilmeyen vatandaşlarımızı daha kolay tespit etmek ve ulaşmak için gerçekleştirilecek çalışmalar konusunda istişare etmek için toplandık” dedi.

Okuma-yazma bilmeyenlerin tespiti ve kursa yönlendirilmeleri konusunda herkesten destek beklediklerini ifade eden Kaymakam Çifci, "Bu konuda hepimize iş düşüyor. Okuma ve yazma bilmeyen herkese ulaşacağız. Amacımız önce iyi bir tespit çalışması yapmaktır. Bu süreçte, Okuma-Yazma Seferberliği’ne kurumlar ve muhtarlarla birlikte tüm toplumun destek olması işimizi daha da kolaylaştıracaktır. Bundan sonraki süreçte, bu çalışmamızı el birliği ile başarılı bir şekilde tamamlamayı arzu ediyoruz” şeklinde konuştu.

Toplantı karşılıklı görüş alışverişi ve görev dağılımının ardından sona erdi.

Kargı Kaymakamlığı toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Kaymakam Çifci’nin yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Metin Küçükaydın, İlçe Müftüsü Mehmet Yıldız, Halk Eğitim Müdürü Mücahit Açıkbaş, Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri, mahalle muhtarları katıldı.
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