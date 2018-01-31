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Kargı Ülkü Ocakları’ndan Afrin harekatına bayraklı destek

Kargı Ülkü Ocakları, Kargı Kaymakamlığı tarafından Afrin harekatına destek vermek amacıyla başlatılan bayrak asma kampanyasına ilçedeki esnaflara bayrak dağıtarak destek verdi.Geçtiğimiz günlerde Kargı Kaymakamlığı tarafından Afrin...

Kargı Ülkü Ocakları’ndan Afrin harekatına bayraklı destek

Kargı Ülkü Ocakları, Kargı Kaymakamlığı tarafından Afrin harekatına destek vermek amacıyla başlatılan bayrak asma kampanyasına ilçedeki esnaflara bayrak dağıtarak destek verdi.Geçtiğimiz günlerde Kargı Kaymakamlığı tarafından Afrin...

31 Ocak 2018 Çarşamba 17:59
Kargı Ülkü Ocakları’ndan Afrin harekatına bayraklı destek

Kargı Ülkü Ocakları, Kargı Kaymakamlığı tarafından Afrin harekatına destek vermek amacıyla başlatılan bayrak asma kampanyasına ilçedeki esnaflara bayrak dağıtarak destek verdi.

Geçtiğimiz günlerde Kargı Kaymakamlığı tarafından Afrin harekatına destek vermek amacıyla bayrak asma kampanyası düzenlenmiş ve Kargı Kaymakamlığı bayraklarla donatılmıştı. Kaymakamlığın başlattığı kampanyaya bir destekte Ülkü Ocakları’ndan geldi. Ülkü Ocakları Kargı İlçe Başkanlığı ilçedeki esnafa bayrak dağıttı.

Günün birlik ve beraberlik günü olduğunu belirten Kargı Ülkü Ocakları Başkanı Murat Soruk, “Gün birlik ve beraberlik günüdür. Bağımsızlığımızın teminat, bayrağımız etrafında kenetlenme günüdür. Bu nedenle Kargı Kaymakamımız sayın Emre Çifci beyin Kaymakamlık bünyesinde başlatarak tüm halkımızı davet ettikleri bayrak asma kampanyasına bizlerde Kargı Ülkü Ocakları olarak destek vermek maksadıyla ilçemizdeki esnaflarımıza şanlı Türk bayrağımızı hediye ettik. Esnafımızın bu uygulamamızdan dolayı memnuniyetlerini iletmeleri bizleri ayrıca mutlu etti. Allah ordumuzun Afrin’deki ‘Zeytin Dalı Harekatını’ muvaffak eylesin mehmetçiğimize zeval vermesin” dedi.

Bayrak dağıtımının ardından, Kargı Ülkü Ocakları binasına da büyük bayraklar asıldı.
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