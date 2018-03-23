Kargı Tulum Peyniri’ne coğrafi işaret alınacak

Çorum Valisi Necmettin Kılıç, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünü ziyaret ederek müdürlük çalışmaları hakkında bilgi aldı. İl Müdürü Sarı Kargı tulum peynirinin üretiminin arttırılması amacıyla çalışma başlattıklarını belirterek, Kargı Tulum Peynirine coğrafi işaret alınması ve modern bir tesis ortamında üretiminin yapılması için proje hazırladıklarını söyledi.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nde İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürleri tarafından karşılanan Vali Necmeddin Kılıç, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Sarı’ dan tarım ve hayvancılığın Çorum’daki genel durumu, teşkilatın çalışmaları ve yürütülen faaliyetler hakkında brifing aldı.

İl Müdürü Orhan Sarı; Çorum’da hayvancılığın geliştirilmesi konusunda verimli ırkların üretiminin yaygınlaştırılması için yaptıkları çalışmalar, mera ıslah çalışmaları, yem bitkileri üretiminin arttırılması ve üretilen yem bitkilerinin depolanması konusunda yürüttükleri slaj paketleme tesisi projesi hakkında bilgiler verdi. Ortaköy’ de kurulan pekmez üretim tesisi ve asma fidanlarının üreticilere dağıtıldığını söyleyen Sarı, desteklerinden dolayı vali Kılıç’a teşekkür etti.

Kargı’da üretilen Kargı tulum peynirinin üretiminin arttırılması amacıyla çalışma başlattıklarını belirten Sarı; Kargı Tulum Peynirine coğrafi işaret alınması ve modern bir tesis ortamında üretiminin yapılması için proje hazırladıklarını ifade etti.

Vali Kılıç; "Çorum’ da tarım ve hayvancılık konusunda her türlü projeyi desteklediklerini dile getirerek, hayata geçirilecek projelerin sektörün önünü açacağını söyledi. Tarım ve hayvancılığın Çorum ekonomisine önemli katkısı olduğunu, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için desteklerinin artarak devam edeceğini belirtti".

Çorum tarımı için İl Müdürlüğünün yapmış olduğu çalışmaları yakından takip ettiğini söyleyen Kılıç; Özverili çalışmalarından dolayı İl Müdürü Orhan Sarı’ ya teşekkür etti.