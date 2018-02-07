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Kargı Şoförler Odası’nda Camcı güven tazeledi

Kargı Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı. İki listenin yarıştığı seçimlerde mevcut başkan Orhan Camcı 172 üyeden 83’ünün oyunu alarak tekrar başkanlığa seçildi.Olağan Genel Kurul’da divan başkanlığına...

Kargı Şoförler Odası’nda Camcı güven tazeledi

Kargı Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı. İki listenin yarıştığı seçimlerde mevcut başkan Orhan Camcı 172 üyeden 83’ünün oyunu alarak tekrar başkanlığa seçildi.Olağan Genel Kurul’da divan başkanlığına...

07 Şubat 2018 Çarşamba 20:02
Kargı Şoförler Odası’nda Camcı güven tazeledi

Kargı Şoförler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Olağan Genel Kurulu yapıldı. İki listenin yarıştığı seçimlerde mevcut başkan Orhan Camcı 172 üyeden 83’ünün oyunu alarak tekrar başkanlığa seçildi.

Olağan Genel Kurul’da divan başkanlığına Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yalçın Kılıç seçildi. Program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasından sonra gündem maddelerinin görüşülmesiyle devam etti. Gelir gider raporları, denetim kurulu raporları ve tahmini bütçenin Şoförler Odası Sekreteri Hüseyin Çorak tarafından okunmasının ardından gündemin son maddesi olan seçim maddesine geçildi.

Seçimlerde mevcut başkan Orhan Camcı ile Hüseyin Aktepe başkanlığa aday olduklarını belirterek divana listelerini teslim ettiler. 2 listenin teslim edilmesinin ardından oy kullanma işlemine geçildi. İlçe Seçim Kurulu tarafından akşam saat 17:00’da açılan sandıkların sayımının tamamlandı.

172 üyenin bulunduğu Şoförler Odası seçimlerinde 129 üye oy kullandı. Sandıktan Hüseyin Aktepe’ye 46 oy çıkarken, Orhan Camcı 83 oy alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Orhan Camcı başkanlığında seçilen yeni yönetim ise şu isimlerden oluşuyor. Abdullah Akyıldız, Kadir Kaya, Hüseyin Çam, Kuddusi Özcan, Hasan Köprü, Eyüp Danacı.

Kargı Şoförler Odası binasında gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul’a, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yalçın Kılıç, Kargı Esnaf Odası Başkanı Fevzi Bilgin ve şoför esnafı katıldı.
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