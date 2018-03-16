Kargı Orman İşletme Müdürülüğü’ne Bayraktar atandı

Kargı Orman İşletme Müdürlüğü’ne atanan Mustafa Bayraktar yeni görevine başladı.

Orman İşletme Müdürü Mustafa Bayraktar, 2004- 2009 yıllarında Kargı Erenler Kös Orman İşletme Şefliğinde şef, 2009-2011 yılllarında Merzifon, 2011-2016 yıllarında Bafra, 2016-2018 yıllarında Tokat Orman İşletme Müdürlüğü’nde müdür yardımcısı olarak görev yaptığını söyledi.

Kargı’da daha önce 5 yıl görev yaptığını hatırlatan Bayraktar, yeniden Kargı’da olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Görevimizi en iyi şekilde yapmak için çalışacağız" dedi.