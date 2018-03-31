İl Genel Meclisi Başkanı Kargı’nın sorunlarını yerinde inceledi

Çorum İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya, Kargı ilçesine gelerek Oğuz ve Pelitçik köylerinde incelemelerde bulundu.

Oğuz Köyü Muhtarı Mustafa Kader ve Pelitçik Köyü Muhtarı Muhammet Sağlam geçtiğimiz ay Kargı İl Genel Meclis Üyesi Mustafa Yıldız ile birlikte, İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya’yı makamında ziyaret ederek köylerinin yollarıyla ilgili sorunlarını Kaya’ya bildirmiş, Kaya sorunların çözümü için muhtarlara söz vermişti.

Köy muhtarlarının talebi üzerine her iki köyün sorunlarını yerinde incelemek amacıyla ilçeye geldiğini belirten İl Genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya, ilk olarak Pelitçik köyünü ziyaret etti. Kaya, Pelitçik Köyü ile Catlaklar Mahallesi arasındaki 5 kilometrelik yolun asfaltlanması talebini inceledi. Kaya 5 kilometrelik yolun bu yıl içerisinde yapılacağı sözünü verdi.

Ardından Oğuz Köyü’ne geçen Kaya’ya köy muhtarı Kızıl kaşın yolu ve Tokmak Tepesi mevkilerindeki yolların virajlarının durumu, bu güzergahta sürekli kazaların meydana geldiği, virajların iş makinalarıyla iyileştirilmesi ve Handeresi mevki yollarının da greyderlerle açılarak genişletilmesi taleplerini yerinde inceledi.

Oğuz Köyü’nde bulunan ve 16. yüzyılda yapıldığı düşünülen tarihi Oğuz Camii’ni de gezen Kaya, tarihi camii hakkında köy muhtarı Mustafa Kader’den bilgi aldı. Oğuz Camii’nin kültürel bir miras olduğunu belirten Kaya, bu tür yapılan tarihi dokusunun korunarak gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu söyledi.

Köylere yapılan yatırımlar hakkında bilgiler veren İl genel Meclisi Başkanı Halil İbrahim Kaya, 58 köy yolunun, grup yolarlıda dahil tamamının asfaltlandığını belirterek, ‘’Kargı’da grup yollarda dahil olmak üzere köy yollarımızın tamamı asfaltlanmıştır. Sadece ikinci derece dediğimiz ara yollar kaldı. Onlarda önem derecesine göre kısa sürede tamamlanacak. 58 Köyümüzün tamamına mahalleleri dahil olmak üzere oyun parkları kuruldu. Kilit taşı olmayan köy kalmadı. Mahalle sayısı fazla olan köylerimizde ise uzak mahallelerde de %78 oranında parke taşı tamamlandı. Geri kalan kısmı içinde çalışmalarımız devam ediyor. Kanalizasyon da da %100 seviyesine ulaştık. Tüm köylerimizde kanalizasyon mevcut. İçme suyunda da yine %100 seviyesindeyiz. Şuanda içme suyu sorunu olan köyümüz yok. Ancak biz bazı köylerimizde eskiyen su depolarını yenileyeceğiz’’ dedi.

Kargı’nın köylerinin gerekli yatırımları aldığını ve almaya devam edeceğini belirten Kaya, Çorum İl Genel Meclisi olarak güzel çalışmalara imza attıklarını söyledi. Bu çalışmalarla çevre illere de örnek olduklarını belirten Kaya, Kargı’ya sınır olan Sinop köylerinin Kargı’ya bağlı köylere yapılan yatırımlar nedeniyle geçtiğimiz yıl İçişleri Bakanlığı’na dilekçe vererek Çorum’a bağlanmak istediklerini anımsattı. Kaya Kargı’nın köylerindeki yaşam standartlarını daha yükseğe çıkartmak için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Kaya, köy ziyaretlerinin ardından ilçe merkezine geçerek, geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden önceki dönem Ak Parti Kargı İlçe Kadın Kolları Başkanı Avukat Gülhan Demiral’a taziye ziyaretinde bulundu.

Kaya gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından ilçeden ayrıldı.