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Çorumlu kadın çiftçiler eğitilecek

Çorumlu kadın çiftçilerin eğitilmesi için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.Protokol kapsamında merkez, Alaca, İskilip,...

Çorumlu kadın çiftçiler eğitilecek

Çorumlu kadın çiftçilerin eğitilmesi için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.Protokol kapsamında merkez, Alaca, İskilip,...

12 Nisan 2018 Perşembe 16:19
Çorumlu kadın çiftçiler eğitilecek

Çorumlu kadın çiftçilerin eğitilmesi için İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında merkez, Alaca, İskilip, Sungurlu, Lâçin, Ortaköy, Dodurga, Mecitözü, Boğazkale, Osmancık, Bayat, Kargı, Uğurludağ ve Oğuzlar ilçelerinde reçel marmelat yapımı, peynir üretimi, çilek yetiştiriciliği, mantar yetiştiriciliği, turşu yapımı, örtüaltı sebzecilik, ekmek yapımı, süt sığırı yetiştiriciliği ve sürü yönetimi konularında kurslar açılması planlanıyor. Mayıs ayından başlayarak Temmuz, Eylül ve Kasım aylarında açılacak kurs dönemleriyle yılsonuna kadar toplam 80 kurs açılması öngörülüyor.

İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden konuya ilişkin yapılan açıklama da, “Bu kurslar ile verilen eğitimlerle kırsal kesimde yaşayan, geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlayan, kendi ekonomik gücünü kazanamamış kadınlarımıza yönelik olarak alternatif ve gelir getirici üretim modelleri uygulatılarak, kendi ekonomik kazançlarını elde etmelerini sağlayacak bilgiye ve donanıma sahip olmaları hedeflenmektedir. Bunun bir getirisi olarak iş olanakları ve sürdürülebilir istihdamın artırılması, kırsal kesimde göç olgusunu azaltırken, sosyo-ekonomik açıdan gelişmişlik düzeyini de artıracaktır” ifadelerine yer verildi.
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