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Çorum’dan Mart ayında 37 milyon 798 bin dolarlık ihracat

Çorum’da Mart ayında 37 milyon 798 bin dolarlık ihracat yapıldı.Türkiye İhracatçılar Meclisi, Mart ayı ihracat rakamları açıklandı. Yeni yılın ilk ayında 22 milyon 134 bin dolar, Şubat ayında ise 17 milyon 959 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilen...

Çorum’dan Mart ayında 37 milyon 798 bin dolarlık ihracat

Çorum’da Mart ayında 37 milyon 798 bin dolarlık ihracat yapıldı.Türkiye İhracatçılar Meclisi, Mart ayı ihracat rakamları açıklandı. Yeni yılın ilk ayında 22 milyon 134 bin dolar, Şubat ayında ise 17 milyon 959 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilen...

15 Nisan 2018 Pazar 13:01
Çorum’dan Mart ayında 37 milyon 798 bin dolarlık ihracat

Çorum’da Mart ayında 37 milyon 798 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Mart ayı ihracat rakamları açıklandı. Yeni yılın ilk ayında 22 milyon 134 bin dolar, Şubat ayında ise 17 milyon 959 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilen kentte geçtiğimiz ay 37 milyon 798 bin dolarlık dolarlık ihracat yapılırken Çorum ihracatçı iller sıralamasında da 35. sırada yer aldı.

Mart ayında 154 ülke ve bölgeye ihracat arttı. En fazla ihracat yapılan ilk 5 ülkeden; Almanya’ya ihracat yüzde 13,6; İngiltere’ye yüzde 19,1; İtalya’ya yüzde 18,1; İspanya’ya yüzde 23,8 artarken, ABD’ye ihracatımız yüzde 1,5 azaldı. En fazla ihracat yapılan 20 ülke arasında ise en yüksek artışı ise yüzde 58,2 ile Rusya’da yakalandı. Ülke grubu bazında ihracat ise şöyle şekillendi: Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; AB’ye ihracat yüzde 17,7 artış gösterdi. Afrika’ya ihracat yüzde 22,7; Bağımsız Devletler Topluluğu’na yüzde 10,7; Kuzey Amerika’ya ise yüzde 4,8 arttı. Orta Doğu’ya ihracatımız ise yüzde 10,5 azaldı. Mart ayında AB’nin ihracattaki payı 52,1 oldu.
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