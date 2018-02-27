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Çorum’da kuruyan ağaçların yerine yenileri dikilecek

Çorum Belediyesi, şehre nefes aldırmak için yeşil alan çalışmalarına ve yeşil alanlardaki bakım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda hastalık nedeniyle kuruyan ağaçların yerine yetişmiş ağaç dikme çalışmalarına başlıyor.Çorum...

Çorum’da kuruyan ağaçların yerine yenileri dikilecek

Çorum Belediyesi, şehre nefes aldırmak için yeşil alan çalışmalarına ve yeşil alanlardaki bakım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda hastalık nedeniyle kuruyan ağaçların yerine yetişmiş ağaç dikme çalışmalarına başlıyor.Çorum...

27 Şubat 2018 Salı 18:28
Çorum’da kuruyan ağaçların yerine yenileri dikilecek

Çorum Belediyesi, şehre nefes aldırmak için yeşil alan çalışmalarına ve yeşil alanlardaki bakım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda hastalık nedeniyle kuruyan ağaçların yerine yetişmiş ağaç dikme çalışmalarına başlıyor.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, hastalık nedeniyle kuruyan ağaçların yerine yenilerinin dikileceğini belirtildi. Bahar aylarının gelmesi ile birlikte parklarda ve yeşil alanlarda yapılan düzenlemelere hız verildiği aktarıldı. Belediye tarafından yapılan açıklamada; parklar, bahçeler, kaldırımlar ve orta refüjlerde hastalık nedeniyle kuruyan ağaçlar tespit edilerek söküm işleminin ardından yerine yenilerinin dikilmesiyle ilgili çalışmaların kısa zamanda tamamlanacağı vurgulandı.

Belediye tarafından yapılan açıklamada kuruyan ağaçların yerine dikilecek olan ağaçların çınar, ıhlamur, akçaağaç, sedir, mavi ladin gibi uzun ömürlü ve yetişmiş ağaçlar olduğu ifade edildi.
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