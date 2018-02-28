Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118951
ALTIN
161.193
DOLAR
3.8020
STERLİN
5.2413
EURO
4.6403

Çorum’da “28 Şubat” konulu fotoğraf sergisi

Çorum’da AK Parti İl Başkanlığı ve Kent Konsyi Meclisi tarafından "28 Şubat" konulu fotoğraf sergisi açıldı.TDED ve Kent Konseyi Başkanı Turhan Candan, 28 Şubat’ta demokrasinin sekteye uğratıldığını belirterek, “Eğitim sistemimizde...

Çorum’da “28 Şubat” konulu fotoğraf sergisi

Çorum’da AK Parti İl Başkanlığı ve Kent Konsyi Meclisi tarafından "28 Şubat" konulu fotoğraf sergisi açıldı.TDED ve Kent Konseyi Başkanı Turhan Candan, 28 Şubat’ta demokrasinin sekteye uğratıldığını belirterek, “Eğitim sistemimizde...

28 Şubat 2018 Çarşamba 18:50
Çorum’da “28 Şubat” konulu fotoğraf sergisi

Çorum’da AK Parti İl Başkanlığı ve Kent Konsyi Meclisi tarafından "28 Şubat" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

TDED ve Kent Konseyi Başkanı Turhan Candan, 28 Şubat’ta demokrasinin sekteye uğratıldığını belirterek, “Eğitim sistemimizde ciddi değişiklikler söz konusu oldu ve bin yıl süreceği deklare edilen bir 28 Şubat süreci yaşadık. Bu süreçten en olumsuz etkilenenlerden biride sivil toplum örgütleridir. STK’lar, vakıflar, dernekler ciddi anlamda takibata uğradı, kimisi kapatıldı. Adeta bu süreçte tankların altında ezilmeye maruz bırakıldılar.” dedi.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Karadağ ise 28 Şubatın zor bir süreç olduğunu hatırlatarak, “O günler bizim dayanırlığımızı artırdı, tecrübe kazandırdı. Türk Milletini darbelere karşı nasıl durulur bunun direnci nasıl gösterilir bunu öğretti. Bizim için 28 Şubat dendiği zaman aklımıza bir zulüm birde Erbakan hoca geliyor” diye konuştu.

Türkiye’nin gelişmesini engellemek isteyenlerin Erbakan’a “çekil git” dediğini de vurgulayarak Karadağ, “Onlardan biriside FETÖ’nün lideriydi. Hala başımıza bela. O günlerde de başa bela idi bugünde. Şükürler olsun hiç yıldızımız barışmadı. Erbakan hocamız kendisini hiç sevmedi, bizde sevmedik. Oda bizleri sevmedi. Demek ki geçmişte de iyi yoldaymışız” ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Zeki Gül de 28 Şubat sürecindeki bir anısını anlatarak, “Evdeyken polisler geldi. Vakıfa gittik. Ayakkabılarıyla mescide girdiler. Bu zulmü Yunanlılar yapar, din düşmanları, Türk düşmanları, İslam düşmanları yapar. Onların arkasındaki üst akıl yaptırdı bunları. Dönemin Başbakanını suçluymuş gibi MGK toplantısında terletenler cezalarını çekiyorlar. Muhtar bile olamaz dedikleri insan dünya lideri oldu. Bu da bizi mutlu onları son derece hüzünlü hale getirdi.” şeklinde konuştu.

Açılışa Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve davetliler katıldı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taşeron işçilerden Karadağ’a osmanlı tuğrası
Taşeron işçilerden Karadağ’a osmanlı tuğrası
Çorum’da kuruyan ağaçların yerine yenileri dikilecek
Çorum’da kuruyan ağaçların yerine yenileri dikilecek
KYK gençliği Mehmetçik’in yanında
KYK gençliği Mehmetçik’in yanında

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim