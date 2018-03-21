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Çorum’a rengarenk çiçeklerle bezendi

Çorum’da havaların ısınması ve doğanın yavaş yavaş canlanmaya başlaması ile birlikte parklardaki, yeşil alanlardaki ağaçların çiçek açması, seyre doyum olmaz görüntüler ortaya çıkardı.Çorum Belediyesi daha yeşil bir Çorum için...

Çorum’a rengarenk çiçeklerle bezendi

Çorum’da havaların ısınması ve doğanın yavaş yavaş canlanmaya başlaması ile birlikte parklardaki, yeşil alanlardaki ağaçların çiçek açması, seyre doyum olmaz görüntüler ortaya çıkardı.Çorum Belediyesi daha yeşil bir Çorum için...

21 Mart 2018 Çarşamba 20:05
Çorum’a rengarenk çiçeklerle bezendi

Çorum’da havaların ısınması ve doğanın yavaş yavaş canlanmaya başlaması ile birlikte parklardaki, yeşil alanlardaki ağaçların çiçek açması, seyre doyum olmaz görüntüler ortaya çıkardı.

Çorum Belediyesi daha yeşil bir Çorum için çalışmalarını sürdürürken dikilen ağaçlar çiçek açmaya başladı. Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Çorum’un çeşitli semtlerinde bulunan parklara dikilen ağaçların çiçek açmasıyla parklar yeni bir görüntüye büründü. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz, vatandaşların yaz ayları boyunca parkları keyifle kullanabilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Bahar aylarında hızlandırdığımız çalışmalarla yaz hazırlığı yapıyoruz. Çorum Belediyesi olarak çalışmalarımızı yaz kış demeden sürdürüyoruz. Amacımız yaz kış yeşil bir Çorum” dedi.

Daha önceden parklara dikilen süs ağaçlarının çiçek açması ile birlikte parkların yaz havasına büründüğünü dile getiren Alper Zahir; “Kentte yer alan tüm park, bahçe, ağaçlık alan, refüjlerde bulunan ağaçların yaz bakımlarına da başladık. Bir taraftan da eksik tespit etme çalışmalarımız sürüyor. Parklarımıza ve yeşil alanlarımıza süs eriği, süs kirazı, süs armudundan oluşan binlerce ağaç dikimi yaptık. Şimdi bunlar çiçek açtı. Şehrimizde renk cümbüşü oluşturdu” şeklinde konuştu.

’Binlerce çiçek toprakla buluşacak’

Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, Çorum Belediyesi olarak 2018 yılında yaz mevsiminde dikilmek üzere 600 bin adet çiçek alımımızı gerçekleştirdik. Kısa sürede dikimini gerçekleştireceğiz. 21 bin adette karaçam sediri toprakla buluşturacağız. Kış aylarında ise 500 bin kışlık çiçek ve 600 bin lale soğanı dikimini gerçekleştireceklerini söyledi.
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