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Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş;

Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin, tarihe altın harflerle yazılan bir destan olduğunu söyledi.18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi nedeniyle bir açıklama yapan Ticaret Borsası Başkanı Ali...

Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş;

Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin, tarihe altın harflerle yazılan bir destan olduğunu söyledi.18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi nedeniyle bir açıklama yapan Ticaret Borsası Başkanı Ali...

16 Mart 2018 Cuma 15:28
Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş;

Çorum Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin, tarihe altın harflerle yazılan bir destan olduğunu söyledi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi nedeniyle bir açıklama yapan Ticaret Borsası Başkanı Ali Bektaş, Çanakkale Zaferi’nin, vatan topraklarına göz diken ve işgale kalkışan devletlere bunun hiçbir zaman gerçekleşemeyeceğini gösterdiğini ve Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasına zemin hazırlayarak Türklerin tarih sahnesinde ilelebet var olacağını kanıtladığını söyledi.

Millet olarak varlığımızı devam ettirebiliyorsak bunu vatan için canlarını feda etmekten çekinmeyen şehitlerimize borçlu olduğumuzu ifade eden Bektaş, açıklamasında şunları kaydetti;

“Bizlere düşen ecdadımızdan emanet aldığımız bu toprakları canımızdan aziz bilerek, bu vatan için şehit düşen yüz binlerce kahramanımızı yüreğimizde saygıyla yaşatmak ve bizden sonraki nesillere bu güzel toprakları sonsuza kadar barış ve huzur içinde dünyanın en çağdaş ve en gelişmiş ülkesi yapmaktır. Tarihe altın harflerle yazılan 18 Mart Çanakkale Zaferi`nin 103.yılında, vatanımızın bağımsızlığı, milletimizin birliği ve bütünlüğü için kendini bu yola adayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı ve kanlarını hiç tereddütsüz bu vatan uğruna döken tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyoruz. Ruhları şad olsun”
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