Çorum Tıbbı Aromatik Bitki Üretim Merkezi ihalesi 24 Nisan’da

AK Parti Çorum milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Çorum Tıbbi Aromatik Bitki Üretim Merkezi ihalesinin 24 Nisan’da yapılacağını açıkladı.

Tıbbi Aromatik Bitki Üretim Merkezi ile Çorum’un tıbbi aromatik bitkilere ait fide üretim merkezi haline getirileceğini belirten Ceritoğlu, tıbbi aromatik bitkiler ve kentte yer alan önemli fide çeşitlerinin ve tohum ıslahını sağlamak, tarımsal araştırma çalışmaları ile TR83 Bölgesinin ekonomik ve tarımsal kalkınma potansiyellerini harekete geçirerek, kırsal alanda cazibe merkezi haline getirilmesi ile kırsal alanda yoksulluğun azaltılması ve köyden kente göçün önlenmesinin amaçlandığını kaydetti.

Yaklaşık 300 dekar alanda kurulacak olan merkezin kampüs alanında 5 dekar büyüklüğünde 1 adet tıbbi aromatik fide yetiştirmek için tam otomasyonlu seranın yanında 100 dekarlık tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği üretim alanı ve 50 dekarlık karabuğday üretim alanı ile bin metrekarelik depolama alanı ve 1 adet 3 ton/gün kapasiteli kurutma tesisi kurulmasının planlandığını dile getiren milletvekili Kurt, ayrıca merkezde idari bina ve sosyal tesisler ile 250 kişilik toplantı/eğitim salonu, 3 adet çiftçi eğitim salonu; paketleme ünitesi, satış pazarlama alanı, laboratuvar ile soğuk odadan oluşacak yapım işleri ile proje için gerekli tüm makine ekipman alımları ve yazılım sistemlerinin yer alacağını ifade etti.

Projenin, Çorum’un ekonomik alanda kalkınmasında önemli bir yer tutacağının altını çizen Ceritoğlu, "Hatta ülke ekonomisine ciddi bir gelir sağlayacak olan tıbbi aromatik bitki üretimi Çorum’dan yönlendirilerek atıl durumda bulunan tarım arazileri ekonomiye kazandırılacak. Bu alanda yapılacak çalışmalarla birlikte tarımsal sanayi tesislerinin kurulması ve geliştirilmesi, aynı zamanda atıl durumda bulunan hazine arazilerinin değerlendirilmesi ile tıbbi aromatik bitki üretiminde ciddi anlamda iş ve istihdam imkanı sağlanacaktır" diye konuştu.