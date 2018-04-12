Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 23°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
110212
ALTIN
176.331
DOLAR
4.0915
STERLİN
5.8098
EURO
5.0368

Çorum Tıbbı Aromatik Bitki Üretim Merkezi ihalesi 24 Nisan’da

AK Parti Çorum milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Çorum Tıbbi Aromatik Bitki Üretim Merkezi ihalesinin 24 Nisan’da yapılacağını açıkladı.Tıbbi Aromatik Bitki Üretim Merkezi ile Çorum’un tıbbi aromatik bitkilere ait fide üretim...

Çorum Tıbbı Aromatik Bitki Üretim Merkezi ihalesi 24 Nisan’da

AK Parti Çorum milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Çorum Tıbbi Aromatik Bitki Üretim Merkezi ihalesinin 24 Nisan’da yapılacağını açıkladı.Tıbbi Aromatik Bitki Üretim Merkezi ile Çorum’un tıbbi aromatik bitkilere ait fide üretim...

12 Nisan 2018 Perşembe 16:13
Çorum Tıbbı Aromatik Bitki Üretim Merkezi ihalesi 24 Nisan’da

AK Parti Çorum milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Çorum Tıbbi Aromatik Bitki Üretim Merkezi ihalesinin 24 Nisan’da yapılacağını açıkladı.

Tıbbi Aromatik Bitki Üretim Merkezi ile Çorum’un tıbbi aromatik bitkilere ait fide üretim merkezi haline getirileceğini belirten Ceritoğlu, tıbbi aromatik bitkiler ve kentte yer alan önemli fide çeşitlerinin ve tohum ıslahını sağlamak, tarımsal araştırma çalışmaları ile TR83 Bölgesinin ekonomik ve tarımsal kalkınma potansiyellerini harekete geçirerek, kırsal alanda cazibe merkezi haline getirilmesi ile kırsal alanda yoksulluğun azaltılması ve köyden kente göçün önlenmesinin amaçlandığını kaydetti.

Yaklaşık 300 dekar alanda kurulacak olan merkezin kampüs alanında 5 dekar büyüklüğünde 1 adet tıbbi aromatik fide yetiştirmek için tam otomasyonlu seranın yanında 100 dekarlık tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği üretim alanı ve 50 dekarlık karabuğday üretim alanı ile bin metrekarelik depolama alanı ve 1 adet 3 ton/gün kapasiteli kurutma tesisi kurulmasının planlandığını dile getiren milletvekili Kurt, ayrıca merkezde idari bina ve sosyal tesisler ile 250 kişilik toplantı/eğitim salonu, 3 adet çiftçi eğitim salonu; paketleme ünitesi, satış pazarlama alanı, laboratuvar ile soğuk odadan oluşacak yapım işleri ile proje için gerekli tüm makine ekipman alımları ve yazılım sistemlerinin yer alacağını ifade etti.

Projenin, Çorum’un ekonomik alanda kalkınmasında önemli bir yer tutacağının altını çizen Ceritoğlu, "Hatta ülke ekonomisine ciddi bir gelir sağlayacak olan tıbbi aromatik bitki üretimi Çorum’dan yönlendirilerek atıl durumda bulunan tarım arazileri ekonomiye kazandırılacak. Bu alanda yapılacak çalışmalarla birlikte tarımsal sanayi tesislerinin kurulması ve geliştirilmesi, aynı zamanda atıl durumda bulunan hazine arazilerinin değerlendirilmesi ile tıbbi aromatik bitki üretiminde ciddi anlamda iş ve istihdam imkanı sağlanacaktır" diye konuştu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başkan Gül temizlik işçisini ödüllendirdi
Başkan Gül temizlik işçisini ödüllendirdi
Çorumlu kadın çiftçiler eğitilecek
Çorumlu kadın çiftçiler eğitilecek
Kargı’da Polis haftası törenle kutlandı
Kargı’da Polis haftası törenle kutlandı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim