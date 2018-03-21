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Başkan Gül down sendromlu çocuklarla pasta kesti

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, 21 Mart Dünya Down Sendronlular Günü nedeniyle Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri ile sohbet eden Belediye Başkanı...

Başkan Gül down sendromlu çocuklarla pasta kesti

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, 21 Mart Dünya Down Sendronlular Günü nedeniyle Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri ile sohbet eden Belediye Başkanı...

21 Mart 2018 Çarşamba 19:38
Başkan Gül down sendromlu çocuklarla pasta kesti

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, 21 Mart Dünya Down Sendronlular Günü nedeniyle Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti.

Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri ile sohbet eden Belediye Başkanı Zeki Gül, Down Sendromlu öğrencilerle pasta keserek onlara çeşitli hediyeler verdi.

Bu konuda toplumsal bilincin kuvvetlenmesinin çok önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı Zeki Gül, Çorum Belediyesi Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi sayesinde ailelerin yükünü bir nebze olsun azaltmaya çalıştıklarını söyledi.

Engellilerin hayatın içerisinde yer almaları, onların daha sosyal bir hayat sürdürmeleri için belediye olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirten Başkan Gül; “Bugün 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık günü. Çorum Belediyesi olarak özel eğitim gerektiren kardeşlerimize, engelli kardeşlerimize ve ailelerine elimizden geldiğince destek oluyoruz. Onların fikirlerini önemsiyor, taleplerini yerine getiriyoruz. Özel bireylerimizi topluma kazandırma adına hem hükümetimiz hem de Belediye olarak çok önemli çalışmalar yaptık. Dünya genelinde de Türkiye genelinde de bugün konuyla ilgili kurumlar, çeşitli etkinlikler yapıyorlar. Bugünün, Down Sendromlu kardeşlerimizle ilgili toplumsal bilincin kuvvetlenmesi için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu farkındalık günün biz de Down Sendromlu kardeşlerimizle ilgili farkındalık gününe katkı sağlayalım, hemşehrilerimizin dikkatini bu konuya çekelim istedik. Hem kardeşlerimize hem de ailelerine destek olmak için buraya geldik. Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezimizde, Down Sendromlu olan 7 kardeşimiz kendileri için gerekli eğitimi merkezimizde en güzel şekilde alıyorlar. Onları eve mahkum eden anlayışı, devlet ve belediye olarak karşıyız. 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü vesilesiyle tüm kardeşlerimize aileleriyle birlikte mutlu ve huzurlu günler diliyorum” dedi.

Belediye Başkanı Zeki Gül’ün Engelli Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaretinde Tesisler Müdürü Mahmut Yabacıoğlu, Engelli Eğitim Merkezi Sorumlusu Mustafa Yüztgenç ile veliler de hazır bulundu.
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