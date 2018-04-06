AK Partili kadınlardan Mehmetçik yararına kermes

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Afrin’e düzenlediği ’Zeytin Dalı Harekatı’nda görev alan Mehmetçik ve polislere destek olmak amacıyla Osmancık AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen kermes büyük ilgi gördü.

Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş; ‘Analardan Ana Kuzularına Destek’ sloganıyla bugün Suriye’de görev yapan Mehmetçiğimizin ve Polislerimizin yanında olduğunu göstermek için bir kermes düzenleniyor. Bu organizasyonda görev alan, emek veren tüm kardeşlerimize tebrik ediyorum kendilerine şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, Mehmetçiğin Afrin’de büyük bir mücadele verdiğini belirterek, “Osmancık halkı olarak Osmancık kadınları olarak bu mücadeleye destek olmak amacıyla böyle bir kermes düzenlenmiş bulunmaktayız. Bugün burada emeği geçen tüm kadınlarımıza İlçe Kaymakamı olarak teşekkür ediyor tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

Osmancık AK Parti İlçe Başkanı Hakkı Güngör ise, Mehmetçik söz konusu olduğu hiç kimsenin düşünmeksizin hemen yardıma koştuğunu söyledi. Geçtiğimiz günlerde güvenlik güçlerine destek olmak amacıyla Suriye sınırında Kilis’e kadar gittiklerini hatırlatan Güngör, bu vatan için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak canını oraya koyan Mehmetçiklere teşekkür etti.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Anadolu kadınlarının yapılacak en güzel davranışlardan birini ortaya koyduğunu belirterek, “Belki Mehmetçikle birlikte cephede nöbet tutamıyoruz, birebir yan yana duramıyoruz ama dualarımızla ve emeklerimizle yanlarımızda olduğumuzu, her anlamda destek olduğumuzu göstermek istiyoruz. Bugün burada ilk başlangıcı yaptık, yarın bir başka ilçemizde veya Türkiye’nin başka bir köşesinde hanım kardeşlerimiz bu tür etkinliği yaparak, Mehmetçiğimize desteğimizi gösterecektir. Dualarımızla ve emeklerimizle her daim yanlarındayız” diye konuştu.

Osmancık AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fazile Gülden Tökel, Zeytin Dalı harekatında görev alan ana kuzusu Mehmetçiğe, polise destek olmak için bu etkinliği düzenlediklerini dile belirterek, “Vatanımız milletimiz sağ olsun bayrağımız dalgalansın, şahadet şerbeti içen şehitlerimizin makamı yüksek olsun. Rabbim onların şefaatlerine bizi nail eylesin, ailelerine sabır versin. Gazilerimiz acil şifalar versin” ifadelerini kullandı.

Eski Hükümet konağı bahçesinde Ziraat Bankası yanında düzenlenen kermese; Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, Osmancık İle Emniyet Müdürü Mürsel Türkmen, İlçe Jandarma Komutanı J.Kd. Yzb. Yaşar Oğuz Yılmaz, Çorum Ak Parti İl Başkan Yardımcısı Murat Günay, Çorum Ak Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem Demir, Osmancık Ak Parti İlçe Başkanı Hakkı Güngör, Osmancık Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Fazile Gülden Tökel, davetliler ve vatandaşlar katıldı.