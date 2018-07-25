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Yemek artığı vermeyin Hayvanları öldürmeyin!

Uzmanlar, sıcak havaların sokak hayvanlarını olumsuz etkilediğini belirterek, vatandaşları hayvanlar konusunda duyarlı olmaya çağırdı. Veteriner Hekim Mehmet Erkan Doğan, “Yemek artıkları lütfen hayvanlara vermeyelim. Yazın sıcağında o yemek çok çabuk bozulur, onların zehirlenmesine sebep olabilir” dedi.

Yemek artığı vermeyin Hayvanları öldürmeyin!

Uzmanlar, sıcak havaların sokak hayvanlarını olumsuz etkilediğini belirterek, vatandaşları hayvanlar konusunda duyarlı olmaya çağırdı. Veteriner Hekim Mehmet Erkan Doğan, “Yemek artıkları lütfen hayvanlara vermeyelim. Yazın sıcağında o yemek çok çabuk bozulur, onların zehirlenmesine sebep olabilir” dedi.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 10:16
Yemek artığı vermeyin Hayvanları öldürmeyin!


Sokak hayvanlarının su ve yem konusunda zorluk yaşadığını belirten Veteriner Hekim Mehmet Erkan Doğan, özellikle sokak hayvanlarının kışın soğuktan, yazın da sıcaklardan olumsuz etkilendiğini söyledi.

KURU MAMA TEMİN EDEBİLİRSEK DAHA İYİ OLACAKTIR

Doğan, “Sokak hayvanları kışın soğuktan nasıl olumsuz olarak etkileniyorsa yazın çok sıcaklarda da bu durumdan olumsuz olarak etkileniyor. Suya ve yeme ulaşma biraz zorlaşıyor. Biz de bunlarla ilgili birtakım önlemler alabiliriz. Örneğin 5 litrelik bir pet şişeyi alttan dört parmak olacak şekilde kesebiliriz ve içerisine temiz su koyarak onların ulaşmasını sağlayabiliriz. Ama dikkat etmemiz gereken nokta şu metal kaplar sıcakta çok çabuk ısındığı için hayvanların su, içerken ya da yem yerken ağzının yanmasına sebep olabilir bu yüzen metal kap kullanmayalım. Pet şişeyi kesip içerisine temiz su ve kuru mama koyup, güzel bir şekilde ulaşabilecekleri bir yere bırakırsak onların bu şekilde besin ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayabiliriz. Yemek artıkları lütfen vermeyelim yazın çok sıcakta çok çabuk bozulur, onların zehirlenmesine sebep olabilir. Kuru mama temin edebilirsek daha iyi olacaktır. Onların korunması için karton kutulardan balkon altı, gölgelik yerlere güzel yuvalar yapabiliriz ve bu yuvalara mama kabı hazırlayarak, temel gıda ihtiyaçlarını sağlayabiliriz” sözlerini kaydetti. 

İHA

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HayvanSağlıkSokak Hayvanları
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