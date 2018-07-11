Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 34°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94542
ALTIN
190.780
DOLAR
4.7343
STERLİN
6.2885
EURO
5.5567

YAZIHAN GÜZELLEŞİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yazıhan ilçesinde değişim dönüşüm ve yenileme çalışmalarına başladı.

YAZIHAN GÜZELLEŞİYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yazıhan ilçesinde değişim dönüşüm ve yenileme çalışmalarına başladı.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 11:05
YAZIHAN GÜZELLEŞİYOR


Malatya’nın bütün ilçelerinde yatırım ve hizmetlerini sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yazıhan ilçe merkezini daha yaşanabilir bir mekan haline getiriyor. Yazıhan Belediyesinin de destek verdiği çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.İlçe merkezinin altyapısı Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından baştan aşağı yenilenmişti. Bu çalışmaların devamında ilçe merkezinin en önemli caddeleri olan Hastane ve 15 Temmuz caddelerinde, kaldırım, yol, peyzaj ve aydınlatma çalışmaları yapılıyor.Devam eden üstyapı çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Malatya Büyükşehir Belediyesinin Yazıhan ilçesine önemli yatırımlar yaptığını söyledi.

PERDE DUVAR ÇALIŞMALARI DA YAPILIYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesinin Yazıhan ilçesinde yaptığı yol çalışmalarının takdire şayan olduğunu ifade eden Öztürk, “15 kilomemetre uzunluğundaki Durucasu, Kömüşhan, Bereketli, Mısırdere grup yolunu geçtiğimiz yıl genişleten Büyükşehir Belediyemiz bu yıl yolu asfaltladı. Yenimahalle, Böğürtlen, Göğük Mahallelerimiz de yolları asfaltlandı. Şu ana kadar 20 kilometrelik sathi asfalt çalışması yapıldı. İlçe merkezimizde içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları tamamlanarak üstyapı çalışmaları başladı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat Hastane ve 15 Temmuz caddelerimizi prestij caddelere dönüştürüyor. Düzenlemelerin yapıldığı noktalarda perde duvar çalışmaları da yapılıyor. Yazıhan Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte el ele hizmet üretiyoruz. Bu çalışmaların yapılmasında emeği olan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kaydetti. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
Yazıhan MalatyaDeğişimYenileme çalışmaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MASKİ kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarına devam ediyor
MASKİ kanalizasyon hattı yenileme çalışmalarına devam ediyor
Kızılay Caddesi’nin çehresi değişiyor
Kızılay Caddesi’nin çehresi değişiyor
Fotokamp’ın ardından
Fotokamp’ın ardından
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim