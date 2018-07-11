YAZIHAN GÜZELLEŞİYOR



Malatya’nın bütün ilçelerinde yatırım ve hizmetlerini sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi, Yazıhan ilçe merkezini daha yaşanabilir bir mekan haline getiriyor. Yazıhan Belediyesinin de destek verdiği çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.İlçe merkezinin altyapısı Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından baştan aşağı yenilenmişti. Bu çalışmaların devamında ilçe merkezinin en önemli caddeleri olan Hastane ve 15 Temmuz caddelerinde, kaldırım, yol, peyzaj ve aydınlatma çalışmaları yapılıyor.Devam eden üstyapı çalışmaları ile ilgili bilgiler veren Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, Malatya Büyükşehir Belediyesinin Yazıhan ilçesine önemli yatırımlar yaptığını söyledi.

PERDE DUVAR ÇALIŞMALARI DA YAPILIYOR

Malatya Büyükşehir Belediyesinin Yazıhan ilçesinde yaptığı yol çalışmalarının takdire şayan olduğunu ifade eden Öztürk, “15 kilomemetre uzunluğundaki Durucasu, Kömüşhan, Bereketli, Mısırdere grup yolunu geçtiğimiz yıl genişleten Büyükşehir Belediyemiz bu yıl yolu asfaltladı. Yenimahalle, Böğürtlen, Göğük Mahallelerimiz de yolları asfaltlandı. Şu ana kadar 20 kilometrelik sathi asfalt çalışması yapıldı. İlçe merkezimizde içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları tamamlanarak üstyapı çalışmaları başladı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat Hastane ve 15 Temmuz caddelerimizi prestij caddelere dönüştürüyor. Düzenlemelerin yapıldığı noktalarda perde duvar çalışmaları da yapılıyor. Yazıhan Belediyesi olarak Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte el ele hizmet üretiyoruz. Bu çalışmaların yapılmasında emeği olan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kaydetti. (Bülten)