Usulsüz park trafiği keşmekeş etti

Malatya’nın en büyük problemlerinden birisi, araçların gelişi güzel park edilmesi. Hemen hemen her cadde ve sokaklarda görmeye alışık olduğumuz bu durum, dün Kernek Parkı’nda da yaşandı. Bir aracın gelişi güzel park etmesi başta MOTAŞ otobüsünün dönmesine engel olurken, trafik adeta keşmekeş oldu.

MAĞDUR OLDUK

Trafiğin allak bullak olmasına sürücülerden tepkiler gecikmedi. Neredeyse dakikalarca mağdur olduklarını iddia eden sürücüler, “Vatandaş aracını gelişi güzel park etmiş ve çekip gitmiş. Koskoca otobüs içinde yolcularla kalakaldı ve bizler de mağdur olduk. Şu çilemize bakın bir. Bizler bu gibi durumlara karşı önlemler alınmasını istiyoruz. Her köşede, her kaldırımda mutlaka böyle bir araç var. Eğer bunlara cezai işlemler ağır bir şekilde uygulansa, emin olun ki, böyle mağduriyetler de yaşanmaz” diye konuştular.