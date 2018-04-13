Trabzon’da mülteci çocuklar fidan dikti

Trabzon’da eğitim gören mülteci ailelerin çocukları oluşturulan ‘İpekyolu’nda Mülteci Çocuklar Hatıra Ormanı’nda fidan diktiler.

Ortahisar Kaymakamlığı, Trabzon Orman İşletme Müdürlüğü, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile “İpekyolu’nda Mülteci Çocuklar Hatıra Ormanı” projesi kapsamında Akçaabat İlçesi Akçaköy Harmancık mevkiinde fidan dikim töreni düzenlendi. Törene Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel, Trabzon Orman İşletme Müdürü Savaş Ayvaz, Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükür Köse, Akçaabat İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üçüncü, orman muhafaza memurları, mülteci öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Törende konuşan Ortahisar Kaymakam Numan Hatipoğlu, göçün çağımızın en önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek “Anadolu’nun bir özelliği var. O da asırlarca her zaman için mazluma, zorda kalana kol kanat germesi, yuvasını açması. Bu tarihin bize yüklediği en önemli misyonlardan bir tanesi” dedi.

Mülteci öğrencilere seslenen Kaymakam Hatipoğlu, “Sizler memleketlerinizden kilometrelerce uzakta Trabzon’u yurt edindiniz. İnşallah ülkelerinizdeki ve dünyadaki savaşlar son bulur. Trabzon’u kendi memleketiniz olarak hissetmenizden büyük bir mutluluk duyuyoruz. Şimdi sizler de bizim hem misafirimiz, hem de kardeşimiz olarak burada bulunuyorsunuz. Belki bir gün memleketinize dönersiniz, belki de burada yerleşir ve kökleşirsiniz. Ya da başka diyarlara gidersiniz, ama dileğimiz ve temennimiz ülkemizden iyi hatıralarla ayrılmanız ve bizleri hatırlamanızdır. Bu çerçevede de burada kökleştiğinizin ve burayla ilgili hemhal olduğunuzun bir işhanesi olarak da bu proje kapsamında sizlere bir Allah dikili ağaç nasip etsin dedik” diye konuştu.

Akçaabat Kaymakamı Soner Şenel ise yaptığı konuşmada "Burada mülteci çocuklarla beraber olmaktan, birlikte fidan dikmekten çok mutluyuz. Yaşanan savaşlara rağmen ülkemizde huzur içerisinde yaşayan mülteci çocukları sosyal hayatın içerisine en iyi şekilde dahil etmemiz gerekiyor. Bunun için bu tür programların çok önemli olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Mülteci çocuklar ülkelerindeki savaştan kaçtıklarını belirterek "Ülkemizde savaştan, bombalardan kaçarak Türkiye’ye sığındık. Türkiye’yi çok seviyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz. Bugün, fidanları ve hayallerimizi toprakla buluşturduk. Buradan Türkiye halkına teşekkür ediyoruz. Bizim de Türkiye’de dikili bir fidanımız olması bizleri çok mutlu etti" ifadelerini kullandılar.