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Selendi’nin yağmur suyu hattı yerinde incelendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Selendi ilçesini ziyaret ederek ilçede yürütülen 7 buçuk kilometrelik yağmur suyu hattı çalışmalarını inceledi.MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay,...

Selendi’nin yağmur suyu hattı yerinde incelendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Selendi ilçesini ziyaret ederek ilçede yürütülen 7 buçuk kilometrelik yağmur suyu hattı çalışmalarını inceledi.MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay,...

21 Ocak 2018 Pazar 14:33
Selendi’nin yağmur suyu hattı yerinde incelendi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Selendi ilçesini ziyaret ederek ilçede yürütülen 7 buçuk kilometrelik yağmur suyu hattı çalışmalarını inceledi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Selendi ilçesine inceleme ziyareti gerçekleştirdi. Öncelikle Büyükşehir Belediyesihizmet binasında Koordinasyon İşleri Müdürü İbrahim Kara ve MASKİ Şefi Uğur Akıncıile görüşen Genel Müdür Yardımcısı Aslay, MASKİ’nin ilçedeki çalışmalarıyla ilgili istişarelerde bulundu. Görüşmenin ardından Aslay, Selendi merkezde21 kilometrelik içme suyu ve kanalizasyon hattında sona yaklaşıldığını ifade ederek 7 buçuk kilometre uzunluğundaki yağmur suyu hattı çalışmaları yürütülen cadde ve sokaklardaincelemeler gerçekleştirdi. Yüklenici firmaya işin hızlandırılarak bitirilmesi için talimat verildi.

MASKİ Genel Müdürlüğü olarak ilçelerdeki çalışmaları yakından takip ettiklerini belirtenGenel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, “Selendi ilçemizdeki yağmur suyu hattı döşeme çalışmalarını yerinde inceledik. Koordinasyon işleri müdürümüz ve ilçe şefimizle görüştük. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün önderliğinde Selendi ilçemizi daha yaşanılabilir ve modern bir ilçe haline getirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Selendi Belediyemizle de işbirliğimiz sayesinde ilçemizdeki hizmet ve yatırımlarımız daha hızlı ilerliyor. Performansımız ne kadar iyi olursa alınan verimde o kadar iyi oluyor, bu sonuçta bizi gururlandırıyor” dedi.
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