O caddelerin çehresi değişti

Yeşilçam Caddesinde ise son olarak bisiklet yolu yapılarak hizmete açıldı.

700 metre uzunluğunda 20 metre genişliğinde Mevlüt Aslanoğlu Caddesinde içme suyu, kanalizasyon, yağmur drenaj kanalları başta olmak üzere ilgili kurumlara ait altyapı çalışmaları da yenilenmişti.

Caddede üstyapı çalışmaları kapsamında kaldırım, yol, cep otopark, bisiklet yolu, aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmaları yapıldı. Mevlüt Aslanoğlu Caddesini Tevfik Temelli Caddesine birleştiren noktada ise kavşak çalışmaları yapıldı. Sinyalizasyon sisteminin kurulduğu noktada araç trafiği daha güvenli hale getirildi.

1.2 metre genişliğinde yapılan bisiklet yolunun malzeme serimi ise önümüzdeki günler içerisinde yapılacak.

Tandoğan ve Yıldıztepe mahallelerini birleştiren ve Kuzey Kuşak yolunun da önemli bir parçası olan Yeşilçam Caddesi’nde çalışmalar tamamlandı. 1.2 kilometre uzunluğundaki caddede Büyükşehir Belediyesi üstyapı çalışmaları kapsamında, 14 metre genişliğinde çift şeritli yollar, 13 bin 920 metrekarelik kaldırım, cep otoparklar, aydınlatma, ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmaları yaptı. Son olarak bisiklet yollarının da yapılmasıyla cadde modern bir görünüme kavuştu.